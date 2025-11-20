OL : Une ancienne star de l’OL et du Real Madrid plutôt qu’Endrick pour le mercato ?

L’OL n’a pas fini de surprendre. Alors que la piste Endrick s’est fortement activée ces derniers jours, le club lyonnais pourrait réussir un joli coup en accueillant le jeune prodige brésilien dès cet hiver. Une arrivée qui serait un énorme signal envoyé à toute la Ligue 1.

Mais dans l’ombre de ce dossier brûlant, une autre hypothèse commence à prendre de l’ampleur : la possibilité d’un retour de Karim Benzema cet été.

Endrick cet hiver : un pari ambitieux

Le talent d’Endrick, promis à une grande carrière, pourrait rejoindre Lyon avant de revenir au Real Madrid. Un passage express, mais bénéfique pour l’OL, qui récupérerait un joueur explosif, capable de dynamiser l’attaque immédiatement.

Endrick ne devrait pas rester longtemps…

L’accord imaginé pour Endrick avec le Real Madrid serait simple : une arrivée cet hiver, puis un retour à Madrid six mois plus tard, avec un salaire pris en charge à 50 % par l’OL. Le Real veut conserver son joyau pour le long terme, et Lyon ne devrait donc pas pouvoir compter sur le jeune Brésilien la saison prochaine.

Il faudra alors trouver un nouveau buteur pour remplacer son départ… et qui de mieux qu’une ancienne star de l’OL et du Real Madrid pour endosser le rôle de serial buteur lyonnais l’an prochain ?

Benzema cet été : la belle histoire qui prend forme

Avec un contrat qui se termine et une situation incertaine en Arabie saoudite, Karim Benzema n’exclut pas un retour en Europe.

Si l’OL décroche une qualification européenne, l’idée devient encore plus séduisante : un dernier chapitre dans son club formateur, dans un stade prêt à l’accueillir comme une légende.

Endrick pour l’hiver, Benzema pour l’été : deux profils opposés mais une même ambition.

L’OL rêverait de frapper fort à court terme… et de frapper encore plus fort à long terme.

Un rêve… mais pas insensé

Les finances de l’OL restent tendues, mais le fait que Benzema puisse être libre change complètement la donne.

Et avec une éventuelle qualification européenne, Lyon aurait des arguments solides pour le convaincre de revenir pour un ultime chapitre.