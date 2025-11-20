Revue de presse : Franck Haise dans la tourmente à Nice, La Juventus fonce sur Bouaddi !
OGC Nice : Franck Haise dans la tourmente avant le choc contre l'OM !

OGC Nice : Franck Haise dans la tourmente avant le choc contre l’OM !
Louis Chrestian
20 novembre 2025

Rien ne semble épargner Franck Haise en ce début de saison. Arrivé à Nice avec l’ambition de donner un nouvel élan au projet azuréen, l’ancien coach lensois traverse une zone de turbulences. Entre difficultés à trouver les bons réglages, manque d’intensité collective et résultats en dents de scie, le technicien se retrouve sous pression au moment d’aborder un rendez-vous crucial : la réception de l’Olympique de Marseille, demain soir à 20h45.

Une équipe en panne d’idées

Depuis plusieurs semaines, Haise peine à insuffler la dynamique espérée. Le jeu niçois manque de créativité, l’impact n’y est pas, et l’équipe semble incapable d’imposer sa patte. Malgré une volonté affichée de proposer un football ambitieux, le message ne passe pas toujours, et certains cadres peinent à retrouver leur niveau.

Cette situation sportive déjà délicate pourrait rapidement s’aggraver avec les absences majeures annoncées pour le choc de demain.

Deux forfaits qui pèsent très lourd

Pour affronter un OM revanchard, Haise devra faire sans deux pièces essentielles :

  • Dante, le capitaine emblématique et patron de la défense
  • Hicham Boudaoui, indispensable dans l’équilibre du milieu

Deux absences qui tombent au pire moment pour un entraîneur déjà fragilisé par les prestations irrégulières de son équipe.

Sans son leader défensif ni son moteur au milieu, Nice devra trouver des solutions inédites face à une formation marseillaise qui monte en régime.

Une composition probable encore pleine d’incertitudes

Haise pourrait être contraint d’innover pour maintenir un certain équilibre. Voici la composition probable pour affronter l’OM :

Diouf – Mendy – Bah (ou Bard) – Oppong – Clauss – Abdul Samed (ou Sanson), Vanhoutte – Bard (ou Abdi) – Cho – Moffi – Diop

De nombreux choix restent en suspens, preuve du casse-tête que représente cette rencontre pour le staff niçois. Entre joueurs en méforme, manque de repères collectifs et options limitées, chaque décision pourrait s’avérer décisive.

Un match déjà charnière ?

S’il est encore trop tôt pour parler d’urgence, les contours du match face à Marseille prennent une dimension particulière. Une victoire offrirait un bol d’air précieux et relancerait la dynamique du groupe. Mais un nouveau faux pas, à domicile de surcroît, pourrait faire naître les premières secousses autour de Franck Haise.

Pression sportive, absences majeures, adversaire direct pour l’Europe : tous les ingrédients d’une soirée sous haute tension sont réunis. Reste maintenant à savoir si Nice saura répondre présent dans la tempête.

