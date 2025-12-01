Alors que L’Équipe annonçait une blessure pernicieuse pour CJ Egan Riley, il s’agit en fait de Matt O’Riley ! Cela n’arrange pas plus Roberto De Zerbi…

Nouveau coup dur à l’OM. Roberto De Zerbi a beau répéter qu’il dispose d’un effectif « fort », capable de jouer sur tous les tableaux, il fait toujours face à ses limites d’un onze à l’autre. Et doit composer avec les blessures. Même celles annoncées par mégarde !

O’Riley blessé, pas Egan Riley !

Ce dimanche, L’Équipe relayait une information selon laquelle CJ Egan Riley souffrait d’une contusion osseuse au bas d’une jambe, raison pour laquelle il était utilisé avec parcimonie par le coach de l’OM ces derniers temps. Et bien non, il s’agit en réalité d’un certain Matt O’Riley ! Le quotidien sportif a fait le rectificatif dans son édition du jour en expliquant à quel point l’effectif de l’OM semble limité à l’heure d’enchaîner les matches.

De Zerbi manque de leaders à l’OM

En quantité mais aussi en qualité, le manque de leaders étant de plus en plus criant même si De Zerbi préfère rester calme : « J’ai du mal à me fâcher contre les joueurs. Je leur ai dit :“Il faut parler sur le terrain. Bougez les positions, appelez des coéquipiers, essayez d’affronter la situation.”La chance sourit à ceux qui la saisissent », a confié le coach de l’OM après le nul contre Toulouse (2-2). Prochain match, ce vendredi à Lille dans le cadre de la 15e journée de L1 (20h45). Avec plus de réussite et moins de blessés ?