FC Barcelone, PSG Mercato : coup de théâtre pour Alvarez, le Barça a totalement craqué !

Le FC Barcelone, malgré des finances toujours contraintes, continue d’afficher de grandes ambitions sur le marché des transferts en s’attaquant à Julian Alvarez, actuellement à l’Atlético Madrid et également dans le viseur du PSG.

Nouveau coup de tonnerre pour Julian Alvarez ! Selon Don Balon, le FC Barcelone est plus déterminé que jamais à recruter le champion du monde argentin, perçu comme le successeur idéal de Robert Lewandowski.

Torres et Casado en échange d’Alvarez ?

Problème : l’Atlético Madrid demande 90 millions d’euros pour son transfert. Pour faire baisser la note, le barça aurait proposé un échange impliquant Ferran Torres et Marc Casadó. Reste à voir si les Colchoneros accepteront cette offre, eux qui n’ont pas forcément envie de se séparer d’Alvarez.

Le joueur de l’Atlético séduit par le PSG !

L’Argentin, lui, a aussi et surtout le PSG en tête. Luis Enrique apprécie énormément son profil et pourrait pousser la direction parisienne à investir pour boucler l’opération. Le mercato s’annonce donc bouillant pour Alvarez, au cœur d’une bataille déjà ouverte entre deux géants européens.