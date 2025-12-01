Les infos du jour : Kita (FC Nantes) et Endrick (Real Madrid) craquent, l’OM et le PSG attaqués, Mbappé a dérapé

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 1er décembre 2025.

La grosse info : Kita tacle les arbitres après OL-Nantes

Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, s’en est violemment pris aux arbitres après la défaite de son équipe sur la pelouse du Groupama Stadium (0-3) hier soir.

Mais aussi…

Après que le Racing a pris la tête de la Ligue 1, beaucoup le voient jouer le titre, Gervais Martel le premier.

Voici le meilleur onze de la 14e journée de L1.

Thiago Silva a envoyé l’un de ses fils à Chelsea plutôt qu’au PSG, où il a joué pourtant deux fois plus longemps.

L’attaquant brésilien a été aperçu en pleurs, hier, sur le banc, lors de Gérone-Real Madrid (1-1).

L’actualité des clubs français moins médiatisés, c’est ici !

Le journaliste s’est prononcé sur l’avenir d’Habib Beye, qui s’est bien relancé avec le SRFC.

Boudé par Xabi Alonso, Federico Valverde pourrait quitter les Merengue.

Voici les Unes de la presse espagnole en ce lundi 1er décembre.

Lamine Yamal a fait des révélations au cours d’une longue interview, notamment concernant sa nationalité sportive.

