Stade Rennais : les pistes de Rennes pour le mercato hivernal

Voici en images les pistes étudiées par le Stade Rennais en vue du mercato hivernal.

Après plusieurs mercatos agités, le Stade Rennais s’apprête à adopter une approche plus mesurée cet hiver. Malgré cette prudence, le club breton prévoit tout de même quelques ajustements pour renforcer l’effectif dirigé par Habib Beye. Zoom sur les multiples pistes explorées par la direction rennaise.

Toutes les pistes hivernales du Stade Rennais

Souffian El Karouani (latéral droit, Utrecht) : tout comme l’OM, le SRFC serait séduit par le profil de Souffian El Karouani. À 25 ans, le Marocain s’est imposé comme l’un des latéraux les plus complets et décisifs d’Europe avec 3 buts et 15 passes décisives en 29 rencontres cette saison.

Louis Leroux (milieu défensif, FC Nantes) : tout comme le LOSC, le Stade Rennais aurait coché le nom de Louis Leroux pour renforcer son entrejeu cet hiver. Soucieux d’équilibrer ses comptes, le propriétaire des Canaris, Waldemar Kita, pourrait accepter un départ de son joyau si la proposition dépasse les 10 millions d’euros.

Reda Belahyane (milieu défensif, Lazio Rome) : le nom de Reda Belahyane est aussi revenu ces dernières semaines du côté du Stade Rennais. Déjà courtisé par le club breton lors du dernier mercato estival, le Marocain serait toujours suivi par les dirigeants rennais.

Kees Smit (milieu défensif, AZ Alkmaar) : au milieu, Rennes se serait aussi positionné sur Kees Smith. Mais l’affaire s’annonce très compliquée pour le SRFC car le joueur serait suivi par de nombreux cadors européens, Kees Smit, dont le Real Madrid, le FC Barcelone, Newcastle et le Bayern Munich.

Dion Lopy (milieu défensif, Almeria) : parmi les profils étudiés dans l’entrejeu, on retrouve aussi le nom de Dion Lopy. Le milieu sénégalais évolue actuellement à l’UD Almería en deuxième division espagnole. Mesurant 1,84 m, Dion Lopy est réputé pour son impact physique, sa capacité à récupérer les ballons et sa présence dans l’entrejeu.

Kévin Danois (milieu relayeur, AJ Auxerre) : dans la logique d’Habib Beye, voilà un autre profil qui correspondrait à ce que demande son projet de jeu : Kévin Danois. Le milieu axial de l’AJ Auxerre surnage dans l’effectif icaunais et semble avoir encore progressé cette saison après s’être révélé aux yeux de la Ligue 1 ces derniers mois.

Arthur Avom (milieu relayeur, FC Lorient) : Arthur Avom ferait aussi partie des nombreuses pistes au milieu de Rennes. L’émergence du jeune milieu camerounais du FC Lorient, réputé pour sa progression fulgurante, aiguise la curiosité des recruteurs et celle d’Habib Beye en particulier

Illan Kebbal (ailier droit, Paris FC) : Ludovic Blas étant en instance de départ cet hiver, Ilan Kebbal serait apprécié par le board rennais pour le remplacer. Auteur d’un début de saison exceptionnel avec le Paris FC, l’ancien Rémois explose cette saison par son volume de jeu, sa créativité et sa capacité à faire la différence entre les lignes.

Himad Abdelli (milieu offensif, Angers SCO) : mais plutôt d’Ilan Kebbal, c’est Himad Abdelli qui serait la priorité hivernale du SRFC. En fin de contrat en juin prochain, l’Algérien est suivi par de nombreux clubs en Europe.

Yann Gboho (ailier gauche, Toulouse) : sur les ailes, Yann Gboho intéresse le Stade Rennais depuis l’été dernier. Puissant et capable de casser des lignes, le joueur de 24 ans pourrait incarner une autre forme de danger devant des blocs bas, face auxquels les Rouge et Noir butent la plupart de temps.

Lucas Stassin (avant-centre, ASSE) : déjà intéressé par Lucas Stassin l’été dernier, le Stade Rennais resterait à l’affût pour recruter l’attaquant belge, toujours désireux de partir du Forez à l’approche de la Coupe du monde 2026.

Sidiki Chérif (avant-centre, Angers SCO) : outre celui d’Himad Abdelli, le club Rouge et Noir salive devant le profil d’un autre Angevin : Sidiki Chérif. Un joueur puissant, capable de se procurer des occasions seul et de créer des brèches autour de lui qui fait le bonheur du SCO cette saison.