OL : Un renfort attendu comme une recrue… déjà à l’infirmerie !

L’Olympique Lyonnais pensait tenir l’un des retours les plus importants de sa saison. Dix mois après une grave blessure au genou, Orel Mangala retrouvait enfin les terrains et redonnait le sourire à tout un club. Mais la joie aura été de courte durée : le milieu belge est déjà de retour à l’infirmerie, victime d’une nouvelle pépin musculaire.

Un retour plein d’émotions… qui tourne court

Le week-end dernier, Mangala avait vécu un moment fort. Après près d’un an loin des terrains, l’ancien joueur de Nottingham Forest savourait :

« Beaucoup d’émotions… Dix mois sur le côté, des moments de doute… mais j’étais bien entouré.

C’est une récompense, ça fait du bien de rejouer. »

Un discours touchant, sincère, qui laissait penser que le pire était derrière lui. Le milieu de 27 ans assurait même avoir « construit un vrai bagage physique » durant sa longue rééducation.

Mais la réalité du haut niveau l’a rattrapé… brutalement.

Mangala rechute à l’entraînement

Attendu en conférence de presse avant OL–Lorient, Mangala n’est finalement jamais apparu.

Paulo Fonseca a révélé la mauvaise nouvelle en salle de presse :

« Orel a ressenti une gêne musculaire aux ischios à l’entraînement ce matin. »

Autrement dit : nouveau coup d’arrêt.

Le joueur, qui devait incarner un renfort majeur du printemps tel une recrue, voit encore une fois sa progression stoppée.

Un coup dur supplémentaire pour Fonseca

Cette rechute tombe très mal pour Lyon. Le club doit déjà composer avec plusieurs absences importantes :

Tanner Tessmann , forfait

, forfait Ruben Kluivert, également indisponible

Avec Mangala out, c’est tout l’équilibre du milieu et la profondeur de banc qui se retrouvent fragilisés. À l’heure où l’OL tente de combiner remontée en Ligue 1 et ambitions dans les coupes, l’enchaînement des blessures devient un casse-tête.

L’OL privé d’un moteur attendu

Recruté l’hiver dernier et souvent décrit comme un joueur capable d’apporter impact, volume et stabilité au cœur du jeu, Orel Mangala était attendu comme un vrai renfort, presque comme une recrue du mercato grâce à son retour.

Son absence prolongée remet de nouveau en question les plans de Fonseca… et renforce une impression frustrante : le Belge n’a toujours pas pu enchaîner pour prouver ce qu’il peut réellement apporter au club.