À LA UNE DU 14 DéC 2025
[16:58]Ligue 1 : l’OL bat Le Havre et chasse le Stade Rennais du Top 5
[16:40]RC Lens : Pierre Sage se met en quatre pour le retour de Gradit, Thomasson applaudit !
[16:20]OM : le Vélodrome bientôt au niveau du Groupama Stadium ?
[15:50]RC Lens : la grande annonce de Joseph Oughourlian sur le rachat de Bollaert (vidéo)
[15:30]PSG Mercato : Olise a fait son choix entre Paris, l’Angleterre, le FC Barcelone et le Real Madrid !
[15:00]ASSE : Horneland, stop ou encore ?
[14:00]Stade Rennais : Beye se lâche après la victoire dans le derby
[13:52]FC Barcelone : l’énorme chambrage des Blaugranas envers le Real Madrid
[13:13]FC Nantes : Ahmed Kantari, un choix… d’Anthony Lopes ?
[12:53]ASSE : après Bastia, Molina s’en prend à la direction et fait une annonce mercato
Ligue 1 : l’OL bat Le Havre et chasse le Stade Rennais du Top 5

Par Laurent Hess - 14 Déc 2025, 16:58
En battant Le Havre (1-0), l’OL grimpe à la 5e place de la Ligue 1 ce dimanche.

La 16e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. Et en ce début d’après-midi, l’OL a fait une belle opération en dominant Le Havre (1-0).

L’OL remercie Sulc et Greif

Un but de Pavel Sulc à l’heure de jeu a permis aux Gones de s’imposer en reprenant un centre de l’excellent Afonso Moreira. Mais le HAC a posé de gros soucis à l’OL, qui peut remercier son gardien, Dominik Greif, auteur de plusieurs sauvetages, en particulier lorsqu’il a détourné un penalty de Soumaré en première mi-temps. Une victoire estampillée recrues pour les hommes de Paolo Fonseca. Avec ce succès, l’OL repasse devant le Stade Rennais à la 5e place du classement grâce à sa meilleure différence de buts sur l’équipe d’Habib Beye. L’OL revient à deux points du LOSC et de l’OM, qui vont défier Auxerre et Monaco ce soir.

