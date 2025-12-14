Ligue 1 : l’OL bat Le Havre et chasse le Stade Rennais du Top 5

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

En battant Le Havre (1-0), l’OL grimpe à la 5e place de la Ligue 1 ce dimanche.

La 16e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. Et en ce début d’après-midi, l’OL a fait une belle opération en dominant Le Havre (1-0).

L’OL remercie Sulc et Greif

Un but de Pavel Sulc à l’heure de jeu a permis aux Gones de s’imposer en reprenant un centre de l’excellent Afonso Moreira. Mais le HAC a posé de gros soucis à l’OL, qui peut remercier son gardien, Dominik Greif, auteur de plusieurs sauvetages, en particulier lorsqu’il a détourné un penalty de Soumaré en première mi-temps. Une victoire estampillée recrues pour les hommes de Paolo Fonseca. Avec ce succès, l’OL repasse devant le Stade Rennais à la 5e place du classement grâce à sa meilleure différence de buts sur l’équipe d’Habib Beye. L’OL revient à deux points du LOSC et de l’OM, qui vont défier Auxerre et Monaco ce soir.