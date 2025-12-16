À LA UNE DU 16 DéC 2025
FC Nantes Mercato : Kita a promis à Kantari la recrue star de Kilmer à l'ASSE ! 

Par Bastien Aubert - 16 Déc 2025, 12:49
Enzo Bardeli (Dunkerque)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Désireux de renforcer l’effectif du FC Nantes pour éviter une relégation en Ligue 2, Waldemar Kita veut tenter un pari qui risque de plomber l’ASSE au mercato hivernal.

Waldemar Kita veut faire feu de tout bois au mercato et a promis tout un tas de recrues à Ahmed Kantari pour renforcer l’effectif du FC Nantes. Selon Jeunes Footeux, le président des Canaris préparerait un gros coup cet hiver en ciblant Enzo Bardeli. 

Le FC Nantes cherche ainsi à devancer tous les concurrents déjà sur ce dossier, dont l’ASSE, afin de s’offrir l’un des talents les plus en vue de Ligue 2. Bardeli, qui arrivera en fin de contrat en juin prochain, est valorisé autour de 4 M€ et impressionne cette saison avec déjà 7 buts et 4 passes décisives en 15 matchs, ce qui en fait un joueur particulièrement courtisé.

Kita fait le forcing pour Bardeli 

Pour convaincre le joueur de rejoindre le FC Nantes, il faudra toutefois faire face à Demba Ba, qui tente encore de prolonger son joyau dans le Nord. Mais le club des Canaris ne s’arrête pas là. JF confirme qu’un autre dossier chaud est sur la table : l’attaquant ou ailier gauche international roumain Louis Munteanu, évalué entre 7 et 8 M€.

Cette double opération témoigne de l’ambition affichée par la direction nantaise, sous l’impulsion de Kita, pour offrir à Kantari les moyens de réussir dans cette seconde partie de saison. Au détriment de l’ASSE, qui compterait bien sur Bardeli pour l’aider à valider sa montée en Ligue 1 en fin de saison. 

