OL Mercato : après Endrick, Lyon prêt à relancer un ex du FC Barcelone !

Après l’arrivée en prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid, l’OL serait prêt à relancer la piste d’un joueur passé au FC Barcelone au mercato.

L’OL pourrait bien rouvrir un dossier étudié de très près l’été dernier. À la recherche d’un défenseur central capable de faire passer un cap à son arrière-garde, le club rhodanien garde un œil attentif sur Santiago Ramos Mingo, ancien joueur de la réserve du FC Barcelone aujourd’hui relancé au Brésil.

Après Endrick, l’OL veut encore frapper fort en relançant Santiago Ramos Mingo. Lyon avait exploré cette piste avant d’opter pour Ruben Kluivert, mais le profil de Santiago Ramos Mingo (24 ans) n’a jamais totalement quitté les radars lyonnais. Selon Sport, les dirigeants rhodaniens s’étaient renseignés sur le défenseur argentin, actuellement sous contrat avec Bahia, cinquième de Ligue 1 brésilienne. Formé à Boca Juniors, Ramos Mingo avait tenté l’aventure européenne en 2020 en rejoignant la réserve du FC Barcelone. Une expérience frustrante, marquée par l’absence d’opportunité avec l’équipe première, qui avait conduit le club catalan à le laisser partir libre vers Oud-Heverlee Louvain, en Belgique.

Un autre gros coup après Endrick ?

Loin de briser sa progression, ces passages compliqués ont forgé le caractère du défenseur. Au Brésil, Santiago Ramos Mingo a retrouvé de la continuité, de la confiance et surtout une vraie reconnaissance. Défenseur central gaucher, solide dans les duels, à l’aise dans la relance et capable de casser des lignes ballon au pied, il s’est imposé comme un élément clé de Bahia. Ses performances ont rapidement attiré l’attention de clubs européens comme Southampton, le PSV Eindhoven ou encore Besiktas, preuve que son profil coche de nombreuses cases sur le marché.

L’OL de retour sur Ramos Mingo ?

Estimé aujourd’hui à environ 11 millions d’euros, contre 4,4 millions déboursés par Bahia en janvier dernier, Ramos Mingo symbolise ce type de joueur en pleine ascension que l’OL aime cibler. À Lyon, ce dossier pourrait reprendre de l’épaisseur dans les prochains mois, surtout si le club décide d’anticiper certains départs en défense. Une chose est sûre, bro : en s’intéressant très tôt à Santiago Ramos Mingo, l’Olympique Lyonnais avait flairé un vrai potentiel… et pourrait bien revenir à la charge au moment opportun.