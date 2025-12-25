Mercato : l’OM et l’OL se livrent une nouvelle bataille, cette fois pour un ancien du PSG !

Le mercato estival vient de lancer sa nouvelle intrigue : Manuel Ugarte, ancien du PSG et perle uruguayenne, attise les passions. L’OM et l’OL se retrouvent à nouveau face à face, cette fois loin des pelouses, pour tenter de s’offrir ce milieu défensif redoutable aujourd’hui bloqué à Manchester United. Entre intérêts croisés et ambitions européennes, la course s’annonce explosive.

Manchester United : Feu vert pour un transfert XXL

Après un passage éclair par Paris (37 matchs), Ugarte est arrivé à Manchester United à l’été 2024. Si son investissement et sa solidité défensive n’ont pas été remis en cause, ses 387 minutes sur les pelouses anglaises durant la saison 2025/2026 font tâche pour un joueur de son calibre. Le club anglais, pragmatique, serait prêt à négocier la sortie du joueur pour un montant situé entre 45 et 50 millions de livres sterling.

Le transfert officiel de Manuel Ugarte vers Manchester United aurait pu marquer un cap, mais le manque de temps de jeu remet le dossier sur le devant de la scène. Reste à savoir si les clubs français oseront un chèque ou privilégieront une option de prêt pour séduire Manchester.

OM vs OL : une nouvelle rivalité sur le mercato

La tension monte entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Déjà concurrents dans le dossier Himad Abdelli, les deux clubs relancent leur duel en marge du marché des transferts pour s’arracher le profil d’Ugarte, comme le rapporte Ekrem Konur. Son passé parisien revêt ici un parfum tout particulier, capable de réveiller les passions des supporters des deux camps.

Le scénario du prêt prend une réelle consistance dans ce contexte, chacun cherchant à s’offrir le talent uruguayen sans casser sa tirelire. Le choix d’Ugarte impactera autant la dynamique sportive des clubs que la symbolique de leur rivalité, dans un mercato ultra-concurrentiel où chaque signature pèse lourd.

D’autres géants d’Europe dans la course à Ugarte

L’attrait de Manuel Ugarte dépasse largement les frontières françaises. Du Napoli à Galatasaray, en passant par Aston Villa, Newcastle, la Juventus et l’Atlético Madrid, les prétendants ne manquent pas. Tous scrutent la situation, prêts à bondir à la moindre faille dans les discussions entre Manchester et les clubs de Ligue 1.

Mercato bouillant : à quoi s’attendre pour la suite ?

Dans cette bataille acharnée, l’issue du dossier Ugarte pourrait redessiner la hiérarchie de la Ligue 1 dès la reprise. L’OM et l’OL s’activent, Manchester reste à l’écoute, tandis que les géants européens affûtent déjà leurs offres.

Qui sortira vainqueur de cette surenchère ? L’OM, l’OL ou un rival continental ? Fans marseillais, lyonnais ou passionnés de football, quel est votre pronostic pour la destination finale de Manuel Ugarte ? Partagez vos ressentis en commentaire et vivez avec nous chaque moment de ce mercato brûlant !