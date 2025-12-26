Mercato : une piste de l’OL détournée par le FC Barcelone ? La réponse n’a pas tardé !

Alors que le mercato hivernal 2026 approche à grands pas, le dossier Axel Disasi agite l’Europe du football, avec une offre surprenante faite au FC Barcelone, mais aussi plusieurs intérêts parallèles — notamment du côté de l’Olympique Lyonnais.

🔁 Disasi : du plan A à l’arbre qui cache la forêt

Le défenseur central français de Chelsea, Axel Disasi (27 ans), a été proposé à plusieurs clubs en vue d’un transfert lors du marché hivernal. Selon le spécialiste Fabrizio Romano, des agents ont offert son profil au FC Barcelone pour renforcer une défense fragilisée, sans toutefois que Barcelone n’ait concrètement enclenché les négociations.

Mais ce qui est particulièrement intéressant, c’est que Chelsea n’envisage pas de prêt pour Disasi — uniquement une vente définitive — en raison des règles sur les emplacements de prêts internationaux déjà utilisés et de la volonté du club londonien de se débarrasser durablement de l’un de ses joueurs les moins utilisés. Disasi est évalué à 15 millions d’euros sur Transfermarkt, lui qui a été acheté environ 45 millions à Monaco à l’été 2023.

🇫🇷 Lyon aussi sur le coup… avant que Barcelone ne s’en mêle ?

Parmi les clubs européens initialement intéressés par Disasi, plusieurs médias évoquent également l’OL comme l’un des prétendants potentiels. Cette piste montre l’intention de Lyon de renforcer sa charnière centrale lors de ce mercato hivernal, dans un contexte où le club rhodanien cherche aussi à se stabiliser notamment avec les départs de Niakhaté et Mata à la CAN.

L’intérêt de Lyon, bien que jamais officialisé, aurait donc pu devenir une opportunité concrète pour l’OL s’il avait pris de l’ampleur. Mais l’arrivée potentielle d’un club comme Barcelone dans le dossier — même juste via une offre — semble avoir changé la donne : plus de visibilité pour Disasi… mais aussi une concurrence qui complique les plans lyonnais.

💸 Un mercato compliqué par le Fair-Play financier

Un autre élément qui pèse lourd dans ce dossier est la situation financière du FC Barcelone. Malgré l’intérêt suscité par Disasi, les Catalans sont limités dans leurs dépenses en raison des contraintes de fair-play financier, ce qui les empêche d’offrir des sommes importantes ou des conditions avantageuses — un frein majeur par rapport à d’autres prétendants comme l’AS Roma, l’AC Milan, ou le Paris FC.

Pour un club comme l’OL, qui fonctionne aussi avec des marges financières plus serrées, voir Barcelone hésiter peut être perçu comme une fenêtre d’opportunité — mais une fenêtre qui pourrait se fermer rapidement si la concurrence se renforce dans les jours à venir.

📊 Et maintenant ?

💬 Pour l’OL, la piste Disasi n’est peut-être pas morte, mais elle a clairement été éclipsée par l’agitation autour de Barcelone, un club qui capte médiatiquement et sportivement l’attention dans les défenses centrales cet hiver.