RC Lens : à la CAN, un ancien du LOSC rend un gros service aux Sang et Or

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Actuellement à la CAN, Yves Bissouma, passé par le LOSC, joue les grands frères pour Mamadou Sangaré au sein de la sélection malienne. Un soutien discret mais décisif pour la jeune pépite du RC Lens en pleine ascension.

Bissouma, l’expérience lilloise au service du Mali… et du RC Lens

Leader du groupe malien et figure bien connue des supporters du LOSC, Yves Bissouma incarne aujourd’hui l’équilibre et la rigueur au sein de la sélection. Depuis le début de la CAN, il a pris sous son aile Mamadou Sangaré, nouvelle recrue prometteuse du RC Lens. Ses conseils avisés et son soutien quotidien permettent à la jeune génération de s’exprimer tout en évitant la pression excessive des grands rendez-vous internationaux.

Mamadou Sangaré, la révélation Sang et Or

Mamadou Sangaré a impressionné dès son entrée en lice, notamment lors du match contre la Zambie, qui a mis en lumière son audace et sa fraîcheur. Plus discret contre le Maroc, il a évolué dans un rôle inhabituel d’ailier droit. À seulement 23 ans, le talent du RC Lens recruté l’été dernier incarne la relève du football malien. S’il séduit déjà staff et coéquipiers, c’est aussi grâce à l’encadrement et à l’écoute de cadres comme Bissouma, qui veillent à préserver son enthousiasme sans précipiter son évolution.

Un accompagnement pensé pour durer

En conférence de presse avant le nul du Mali contre le Maroc ce vendredi soir (1-1), Bissouma avait déclaré. « Comme vous l’avez vu, c’est un très bon joueur, très, très bon joueur, et très jeune aussi. On compte sur lui comme on compte sur tous les autres joueurs. Il a fait un très bon match lors du premier match face à la Zambie. On va aller doucement avec lui parce qu’il est jeune. Il faut l’encadrer, il ne faut pas lui mettre la pression. On va lui laisser le temps de grandir. Mais c’est sûr qu’on compte sur lui, comme sur tous les autres joueurs qui sont là », martèle Bissouma, déterminé à accompagner Sangaré pas à pas.

Un vestiaire soudé

Alors que le Mali doit encore valider sa qualification en 8es, le groupe se concentre sur la cohésion et l’équilibre. Les cadres, avec Bissouma en tête, protègent les jeunes pousses de la pression médiatique et des attentes grandissantes. L’objectif : permettre à des profils comme Sangaré de grandir en confiance, tout en bâtissant un collectif solide et ambitieux. Le rôle d’ancien du LOSC, désormais mentor au Mali, s’avère ainsi précieux pour l’avenir du RC Lens et de la sélection.