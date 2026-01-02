OL Mercato : Fonseca contredit ses dirigeants, un dossier brûlant déjà acté ?

250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

À l’aube d’un mois de janvier de tous les défis, l’OL retient son souffle. Le mercato hivernal s’annonce déterminant et Paulo Fonseca, installé depuis peu sur le banc lyonnais, ne cache plus ses attentes. Avec un calendrier surchargé et des ambitions affichées, le coach portugais aborde cette fenêtre de transferts avec habileté et une certaine dose de mystère, tout en gardant le groupe centré sur l’essentiel.

Pas de vente cet hiver ?

Interrogé en amont du choc à Monaco, Paulo Fonseca l’a reconnu : l’OL travaille activement en coulisses pour renforcer le collectif, déjà renforcé par l’arrivée d’Endrick. Sans dévoiler les postes ciblés, le technicien donne le ton et alimente l’espoir chez les supporters en quête de réponses, confirmant que des discussions sont bien en cours avec la direction.

Mais à l’heure où rumeurs et incertitudes animent le vestiaire rhodanien, Fonseca refuse toute précipitation. « J’aborde calmement cette période. C’est une période particulière parce que nous savons que nous pouvons recevoir des joueurs et que certains peuvent partir mais nous avons l’habitude de gérer ces situations. Nous travaillons à recruter encore des joueurs lors de ce mercato, en revanche, je pense que nous n’avons pas besoin de vendre. »

Un discours tout de même différent de celui tenu par les dirigeants de l’OL, qui assuraient qu’il n’y aurait pas d’arrivée sans vente derrière. De quoi régler l’avenir de Tanner Tessmann ? En effet, l’Américain était cité comme la priorité du club au niveau des ventes, avec notamment un intérêt de la Fiorentina.

Un mois de janvier chargé pour l’OL : Monaco et défis européens

Janvier ne laissera aucun répit à Lyon. Le déplacement inaugural à Monaco ouvre une séquence intense, où chaque match compte. Les échéances européennes se profilent également, avec des oppositions face au Young Boys puis au PAOK, deux rendez-vous clés pour le rayonnement du club à l’international.

Entre incertitude autour des renforts et possibles départs, l’effectif pourrait évoluer d’ici quelques semaines, renforçant la pression sur le groupe. Fonseca multiplie alors les échanges directs avec ses joueurs, martelant l’importance des objectifs à atteindre cette saison. L’ambiance, entre défi collectif et attente individuelle, électrise les travées du Groupama Stadium.