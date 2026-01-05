À LA UNE DU 5 JAN 2026
[20:50]FC Barcelone Mercato : Joao Cancelo tout proche d’un retour !
[20:30]FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : coup de froid confirmé pour Aboukhlal, contact établi avec un attaquant de Ligue 1 !
[20:05]ASSE Mercato : un média annonce le départ de Zuriko Davitashvili !
[19:45]CAN : L’Egypte écarte le Bénin au bout du suspense
[19:20]FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : revirement de dernière minute pour Aboukhlal ?
[19:00]RC Strasbourg Mercato : Chelsea prépare un premier gros coup pour Liam Rosenior
[18:40]FC Barcelone Mercato : Joao Cancelo en plein bras de fer pour forcer son retour au Barça !
[18:20]ASSE Mercato : ça chauffe pour Davitashvili, Mourinho et un club anglais craquent pour lui !
[17:50]OL Mercato : après Endrick, le Real Madrid envoie un autre Merengue à Lyon !
[17:30]ASSE Mercato : le chouchou de Kilmer Sports est libre, Horneland en danger ?
OM : au RC Lens, Pierre Sage dégoûte les Marseillais avec De Zerbi 

Par Bastien Aubert - 5 Jan 2026, 17:00
💬 Commenter
Pierre Sage (RC Lens)
La situation bancale de l’OM avec Roberto De Zervi tranche avec la brillance du RC Lens sous Pierre Sage. Les Marseillais l’ont bien remarqué. 

L’OM a mal démarré l’année. En s’inclinant à l’Orange Vélodrome face au FC Nantes (0-2), Roberto De Zerbi essuie d’ailleurs un flot de critiques de le part des suiveurs marseillais. Parmi eux, Marwan Belkacem, qui souffre de voir le RC Lens caracoler en tête de la Ligue 1 alors que son club favori devait y régner en maître avec le PSG. 

« Voir le taf de Lens, ça me dégoûte »

« Je suis désolé mais voir le taf de Lens qui te met 8 POINTS si on perd aujourd’hui, ça me dégoûte, a prophétisé Belkacem avant la défaite de l’OM hier face au FC Nantes. Sage arrive en début de saison, RDZ est là depuis 1 an et demi avec un effectif au-dessus mais on doit se farcir la culture de l’excuse pour réparer cette dissonance. »

Le RC Lens joue sur du velours

Malheureusement pour l’OM, Belkacem n’est pas le seul à se poser des questions sur l’apport de De Zerbi à Marseille. Dans son édition du jour, L’Équipe a lancé exactement le même débat. Pendant ce temps-là, Sage et le RC Lens jouent sur du velours et compte

