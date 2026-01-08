Revue de presse : le LOSC cible une révélation du SCO, Keller perd son calme à Strasbourg

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Ekomié plait aux Dogues

Belle révélation de la première partie de saison en Ligue 1 avec le SCO (17 matches disputés), Jacques Ekomié, arrivé en provenance des Girondins de Bordeaux durant l’été 2024, attise les convoitises selon Foot Mercato. Le LOSC apprécierait son profil tout comme les clubs turcs de Basaksehir et de Trabzonspor mais aussi l’Eintracht Francfort et Hambourg en Bundesliga.

OGC Nice : Sanson ne veut pas partir

Selon Nice Matin, Morgan Sanson aurait été surpris de voir son nom cité parmi les potentiels partants cet hiver. Le milieu de terrain, pas épargné par les blessures depuis son arrivée au Gym, aurait l’intention de rester. Il aborderait la suite « avec beaucoup de détermination », selon le quotidien régional.

AS Monaco : derby turc pour Zakaria

Le capitaine de l’ASM, Denis Zakaria, serait ciblé par Besiktas et Galatasaray pendant ce mercato hivernal. Selon Ekrem Konur, le club de la Principauté demanderait entre 20 et 30 M€ pour lâcher son joueur sous contrat jusqu’en 2028.

RC Strasbourg : Keller réaffirme son autorité

Lors de la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur, Gary O’Neil, le président du RC Strasbourg, Marc Keller, s’est quelque peu emporté quand il a été questionné sur son influence au club, lui qui a vu l’actionnaire majoritaire, BlueCo, débaucher Liam Rosenior pour Chelsea : « Mon Dieu… Mon Dieu… J’ai des actionnaires au-dessus mais je reste le président du club au quotidien et il n’y a pas eu beaucoup de décisions que je n’ai pas prises. Arrêtons avec ces histoires ! Je suis fatigué des insinuations, des choses qu’on déverse sur nous ». La Fédération des supporters du Racing Club de Strasbourg continue de réclamer le départ du dirigeant.

OL : Descamps ciblé en L2 anglaise

Remplaçant de Dominik Greif à l’OL, Rémy Descamps aurait deux touches en Angleterre, selon L’Equipe, les deux en Championship. Il serait ciblé par West Bromwich Albion (18e) et Hull City (7e). Les Gones ne seraient pas opposés à un transfert.