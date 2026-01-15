À LA UNE DU 15 JAN 2026
OM, RC Lens, OL, Stade Rennais : exit le PSG, l’IA prédit le vainqueur de la Coupe de France

Par Fabien Chorlet - 15 Jan 2026, 12:25
La joie des Marseillais contre Bayeux
ChatGPT nous a livré son vainqueur de l’édition 2025-2026 de la Coupe de France.

Les 16es de finale de la Coupe de France ont rendu leur verdict ce mardi soir après le carton de l’Olympique de Marseille contre Bayeux (0-9). La grande surprise de ce tour reste l’élimination du Paris Saint-Germain, double tenant du titre et recordman de la compétition, battu par le Paris FC (0-1).

Cette sortie prématurée redistribue complètement les cartes pour la suite de la compétition. Désormais, plusieurs équipes peuvent légitimement rêver de décrocher le trophée, parmi lesquelles l’OM, le RC Lens, l’Olympique Lyonnais ou encore le Stade Rennais.

L’OM va remporter la Coupe de France selon l’IA

Alors que les huitièmes de finale se joueront les 3 et 4 février prochains, nous avons demandé à ChatGPT qui serait le vainqueur de cette édition 2025-2026 de la Coupe de France maintenant que le PSG est éliminé. Selon lui, l’OM va remporter ce trophée. Sa probabilité de victoire finale est cependant évaluée entre 20 et 25 % par ChatGPT, signe que la compétition reste ouverte et que rien n’est joué.

La Coupe de France représente un objectif réel pour l’OM. Avec un effectif plus dense que la plupart de ses concurrents et une capacité à élever son niveau lors des grands rendez-vous, que ce soit contre le Real Madrid ou Newcastle en Ligue des Champions, ou lors des deux confrontations face au PSG, Marseille dispose des atouts pour aller loin dans la compétition.

En cas de sortie prématurée des hommes de Roberto De Zerbi, Lyon et l’AS Monaco sont considérés par l’IA comme les principaux outsiders capables de soulever le trophée.

