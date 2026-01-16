La Ligue 1 frappe fort à la mi-saison 2025-2026 en établissant un nouveau record d’affluence, confirmant l’engouement inédit des supporters dans les stades. Avec une Olympique de Marseille impériale en tête, les tribunes affichent complet et les chiffres dévoilés illustrent une dynamique sans précédent pour le championnat.

Les stades vibrent plus que jamais : 4,21 millions de spectateurs se sont déplacés pour les 153 premiers matchs de la saison, un sommet depuis la réduction à 18 clubs. Cette affluence explosive s’accompagne d’un autre chiffre clé : 57 rencontres disputées à guichets fermés dès la mi-parcours, signe d’un intérêt populaire jamais démenti. Les clubs profitent à plein de cette ferveur, portés par une demande supérieure à la capacité dans de nombreux cas.

OM-Brest, le match le plus suivi de la saison

L’OM règne sur la première moitié de l’exercice, autant sur le terrain que dans les tribunes. L’affiche face à Brest (victoire 3-0 le 8 novembre) a rassemblé 66 279 spectateurs, établissant la meilleure affluence de mi-saison. Sur l’ensemble de ses rencontres à domicile, Marseille attire en moyenne 64 951 fans par match, soit un taux de remplissage de 98 %. Cette nouvelle dimension populaire du Vélodrome conforte la position de l’OM comme locomotive du championnat.

Le classement des affluences club par club

Olympique de Marseille : 64 951 spectateurs (98%)

: 64 951 spectateurs (98%) Olympique Lyonnais : 49 216 (84%)

Paris Saint-Germain : 47 703 (100%)

: 47 703 (100%) LOSC : 43 166 (88%)

RC Lens : 37 317 (98%)

FC Nantes : 29 680 (83%)

Stade Rennais : 27 533 (94%)

RC Strasbourg : 25 480 (95%)

Toulouse FC : 24 556 (77%)

FC Metz : 23 084 (80%)

OGC Nice : 21 687 (76%)

Le Havre : 18 177 (75%)

Paris FC : 17 434 (89%)

AJ Auxerre : 16 259 (90%)

FC Lorient : 15 184 (90%)

Stade Brestois : 14 475 (95%)

SCO Angers : 12 210 (70%)

AS Monaco : 9 435 (71%)

Marseille survole le classement tandis que le PSG se démarque par un taux de remplissage parfait (100 %), preuve de la fidélité de ses supporters. Lyon s’inscrit aussi sur le podium malgré une forte attente autour d’un possible retour de Benzema chez les Gones, un sujet passionnant l’environnement rhodanien depuis plusieurs mois. Lens confirme sa fièvre du Nord, alors que des clubs comme Nantes, Rennes et Strasbourg continuent d’afficher des stades bien garnis.

Les tendances fortes de la saison dans les stades

La vague de remplissage profite de la réduction à 18 équipes, offrant un effet de rareté et une compétitivité accrue sur chaque pelouse. Les principaux stades de l’Hexagone frôlent ou atteignent le plein, incarnant l’attrait renouvelé de la Ligue 1. Le contraste est marquant avec des clubs historiques comme Monaco et Angers, dont la capacité moindre freine l’envolée des chiffres, mais la tendance générale reste nettement positive.

Au-delà des chiffres impres­sionnants, cette dynamique souligne une modernisation constante des infrastructures et un engouement populaire qui place désormais la Ligue 1 parmi les championnats les plus vivants d’Europe, à l’image de l’intérêt suscité autour des grandes figures du football hexagonal, à découvrir en parallèle dans ce dossier sur l’avenir de Karim Benzema. À mi-saison, la Ligue 1 offre un spectacle grand format, et la deuxième partie de saison s’annonce déjà passionnante dans des stades toujours plus vibrants.