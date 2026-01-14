À LA UNE DU 14 JAN 2026
Stade Rennais Mercato INFO BUT! : Désiré a tenté un ex chouchou de l’ASSE en Ligue 1

Par Bastien Aubert - 14 Jan 2026, 12:30
Sebastian Nanasi (RC Strasbourg)
Le Stade Rennais, qui avance actuelle sur Sebastian Szymanski (Fenerbahçce, 26 ans), a tenté un joli coup au RC Strasbourg avant même le coup d’envoi officiel du mercato hivernal.

La priorité du Stade Rennais n’a pas évolué au Mercato : Habib Beye cible toujours un milieu créatif dans le même profil que Ludovic Blas. En plus constant et plus travailleur. En ce sens, la piste menant à Sebastian Szymanski (26 ans) avance, sans toutefois d’accord total à ce stade.

Cet hiver, le Stade Rennais en a pincé pour Nanasi

Avant de se lancer totalement sur la piste de l’international polonais, qui joue moins à Fenerbahçe ces derniers temps, le Stade Rennais avait axé ses envies en Ligue 1. Notamment du côté du RC Strasbourg. Selon nos informations, Loïc Désiré lorgnait Sebastian Nanasi (23 ans) fin décembre. Une piste de l’actuel directeur sportif du SRFC, qui a fait venir le milieu offensif suédois au Racing en août 2024… à l’époque où l’ASSE l’avait également sous ses radars.

Strasbourg n’est pas vendeur

Cet hiver, avant même le coup d’envoi officiel du mercato, le 1er janvier dernier, le RC Strasbourg a très vite et énergiquement fermé la porte à un départ potentiel de Nanasi. S’il doit encore faire ses preuves sous la houlette du nouveau coach Gary O’Neil, le milieu de 23 ans n’est pas considéré en interne comme un joueur partant, même pour une importante somme d’argent.

Bastien Aubert

Stade RennaisASSERC Strasbourg

