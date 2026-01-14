Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a pris l’OL pour réagir avec humour à la proposition de Jean-Michel Aulas de creuser un tunnel sous Lyon…

Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas a fait une proposition pour désengorger le tunnel de la Fourvière : en creuser un autre de huit kilomètres sous la ville ! Un projet qui aurait le mérite d’en finir avec les éternels bouchons de cet axe très emprunté à longueur d’année par les locaux mais surtout par les touristes qui descendent dans le Sud. Mais a priori, du rêve à la réalité, il y a un gouffre et le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a comparé cette idée à un autre rêve lyonnais, celui de voir l’OL remporter la Champions League !

« Il y a plus de chances que l’Olympique Lyonnais remporte la Ligue des champions avant qu’on en soit à l’inauguration »

« Je ne connais pas tous les détails, a déclaré Tabarot sur la chaîne Public Sénat. Il faut peser le pour et le contre sur le financement de l’opération, la question environnementale et le temps imparti. J’en discuterai avec lui s’il est élu. Mais je pense qu’il y a plus de chances que l’Olympique Lyonnais remporte la Ligue des champions avant qu’on en soit à l’inauguration (rires) ! Mais il faut porter des projets dans une campagne municipale et mettre des sujets sur la table. On ne peut que se dire qu’il y connaît peut-être quelque chose à la chose publique. »

Cette dernière phrase faisait référence au fait que Jean-Michel Aulas a mené à bien son projet d’OL Land à l’époque où il était à la tête du club rhodanien. La preuve que quand il a une idée derrière, le dirigeant se donne tous les moyens pour la concrétiser. Il n’y a finalement que la Champions League qui lui a échappé…