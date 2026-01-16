OL, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Satriano et Lyon tient sa 2e recrue après Endrick !

Alors que le départ de Martin Satriano à Getafe vient d’être officialisé, l’OL serait tout proche de boucler l’arrivée de Noah Nartey (Bröndby).

Acté depuis ce jeudi, le départ de Martin Satriano à Getafe est désormais officiel. Prêté cette saison avec option d’achat à l’Olympique Lyonnais par le RC Lens, l’attaquant argentin a été définitivement acheté 4 millions d’euros par le club rhodanien pour être prêté à Getafe.

Selon L’Équipe, l’OL et le club espagnol se seraient entendus sur un prêt de six mois, assorti d’une option d’achat fixée à 6,5 millions d’euros qui deviendrait obligatoire si Martin Satriano dispute un certain nombre de matchs d’ici la fin de la saison.

L'OL lève l'option d'achat de Martin Satriano avant son prêt à Getafe 🤝



Toutes les infos 👉 https://t.co/1mMsiKBS7Q pic.twitter.com/k1NVt9VUae — Olympique Lyonnais (@OL) January 16, 2026

Nartey se rapproche de l’OL

Toujours du côté de Lyon, L’Équipe nous apprend ce vendredi soir que l’OL serait sur le point de boucler sa première recrue hivernale. L’actuel cinquième de Ligue 1 serait proche d’un accord avec Bröndby pour le transfert de Noah Nartey. Le montant de l’opération s’élèverait à 8 millions d’euros. À Lyon, le joueur de 20 ans devrait signer un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2030.