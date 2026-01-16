À LA UNE DU 16 JAN 2026
[18:50]OM Mercato : Neil El Aynaoui envoyé à Marseille ! 
[18:32]OL, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Satriano et Lyon tient sa 2e recrue après Endrick !
[18:14]RC Lens : le groupe de Sage pour Auxerre avec plusieurs mauvaises nouvelles
[18:00]ASSE : le groupe d’Horneland pour Clermont est tombé !
[17:23]FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé leur quatrième recrue, c’est un défenseur central !
[17:05]ASSE : bonne nouvelle pour Davitashvili, le verdict de la présence de Cardona contre Clermont
[16:43]OM Mercato : De Zerbi scelle l’avenir d’Hojbjerg et évoque l’arrivée de recrues
[16:14]FC Nantes Mercato : les Canaris annoncent une nouvelle signature !
[15:57]Stade Rennais : Beye annonce trois bonnes nouvelles avant Le Havre
[15:35]FC Barcelone Mercato : accord imminent pour le départ de ter Stegen, son futur club connu !
OL, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Satriano et Lyon tient sa 2e recrue après Endrick !

Par Fabien Chorlet - 16 Jan 2026, 18:32
💬 Commenter
Alors que le départ de Martin Satriano à Getafe vient d’être officialisé, l’OL serait tout proche de boucler l’arrivée de Noah Nartey (Bröndby).

Acté depuis ce jeudi, le départ de Martin Satriano à Getafe est désormais officiel. Prêté cette saison avec option d’achat à l’Olympique Lyonnais par le RC Lens, l’attaquant argentin a été définitivement acheté 4 millions d’euros par le club rhodanien pour être prêté à Getafe.

Selon L’Équipe, l’OL et le club espagnol se seraient entendus sur un prêt de six mois, assorti d’une option d’achat fixée à 6,5 millions d’euros qui deviendrait obligatoire si Martin Satriano dispute un certain nombre de matchs d’ici la fin de la saison.

Nartey se rapproche de l’OL

Toujours du côté de Lyon, L’Équipe nous apprend ce vendredi soir que l’OL serait sur le point de boucler sa première recrue hivernale. L’actuel cinquième de Ligue 1 serait proche d’un accord avec Bröndby pour le transfert de Noah Nartey. Le montant de l’opération s’élèverait à 8 millions d’euros. À Lyon, le joueur de 20 ans devrait signer un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2030.

