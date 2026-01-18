Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

TFC : le Croate Toni Fruk sur les tablettes

Selon Foot Mercato, le TFC suit le milieu offensif de Rijeka Toni Fruk. Âgé de 24 ans, il a inscrit 11 buts et délivré 2 passes décisives avec le club croate depuis le début de la saison. Sous contrat jusqu’en 2027, il serait suivi par de nombreux clubs (Benfica, Stuttgart, Brighton, Crystal Palace…). Transfermarkt estime sa cote à 9 M€.

Dans une interview à Ligue 1+ après la large victoire sur l’OGC Nice (5-1), l’ailier toulousain Yann Gboho a dit combien il était important pour son équipe de se racheter après le revers contre Lens (0-3) : « On est contents. On avait à cœur de gagner ici après la défaite face à Lens. C’est chose faite. Cinq buts avec des buteurs différents. C’est la fête aujourd’hui devant nos supporters, donc c’est magnifique. Santi (Hidalgo), on le connaît, il a la rage du but. Aujourd’hui, il a mis un doublé, quoi de mieux ? ».

Casseres (TFC) n’a pas fêté son but contre Nice

Scène insolite hier au Stadium lors de la large victoire de Toulouse contre Nice (5-1) : Auteur du quatrième but toulousain, Cristian Casseres n’a pas célébré, repoussant ses coéquipiers. Il souhaitait ainsi exprimer sa frustration et ses envies d’ailleurs.

AJ Auxerre : Pélissier déçu après Lens

A Bollaert, l’AJA a fourni un très bon match, aurait pu bénéficier d’un pénalty à 0-0 mais il a fini par s’incliner (0-1) pour la grande frustration de Christophe Pélissier : « Comme souvent depuis le début de saison, il y a beaucoup de frustration. Je ne peux pas reprocher grand-chose à mes joueurs. J’ai eu l’impression de revoir un peu le match aller. Ce match doit nous servir pour la phase retour. Il faut positiver et on va se battre jusqu’à la fin. Il faut regarder devant. Quand on embête le leader sur son terrain, c’est qu’on a des qualités ».

RC Strasbourg : Yassine (Dunkerque) officialisé, les ultras remontés

Le Racing a officialisé hier le recrutement de Gessime Yassine. L’attaquant de Dunkerque, auteur de 3 buts et 8 passes décisives en 15 matches avec le club nordiste jusqu’ici, s’est engagé pour quatre ans et demi moyennant une indemnité estimée à 7 M€.

Par ailleurs, les ultras strasbourgeois ont accroché des banderoles contre la multipropriété aux grilles de la Meinau à la veille du derby de l’Est contre Metz. On peut y lire : « Le voile du côté obscur est tombé : en multipropriété, le Racing ne sera jamais la priorité » et « Plutôt un Racing modeste mais debout qu’un Racing « riche » à genoux ».

Fernandez-Pardo (LOSC) dans le viseur de l’Atlético

Selon AS, l’Atlético de Madrid a relancé ces derniers jours les discussions pour tenter d’attirer le jeune prodige du LOSC Matias Fernandez-Pardo. Déjà ciblé l’été dernier, le joueur de 20 ans reste ouvert à un départ alors qu’il est ous contrat avec Lille jusqu’en 2029. Le LOSC valorise son joueur entre 35 et 40 M€.