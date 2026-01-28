À LA UNE DU 28 JAN 2026
[14:00]OL Mercato : après Endrick, un nouvel attaquant proche de débarquer à Lyon !
[13:30]FC Barcelone Mercato : deux renforts pleins d’avenir en plus au Barça !
[13:01]RC Lens : Sage annonce un transfert imminent et deux coups durs face au Havre
[12:53]ASSE : Horneland a annoncé son départ !
[12:45]PSG Mercato : Luis Enrique a validé l’arrivée d’un titulaire du FC Barcelone 
[12:31]OL : John Textor a tenté un coup d’État à Lyon !
[12:16]OM Mercato : Benatia a mis la main sur le renfort parfait pour De Zerbi
[12:08]FC nantes Mercato : une nouvelle recrue officialisée
[11:48]FC Nantes : un partenaire du club balance du lourd sur Franck Kita et la gestion du club ! 
[11:35]PSG – Newcastle : Luis Enrique perd un titulaire à la dernière minute !
Par Bastien Aubert - 28 Jan 2026, 12:45
💬 Commenter
Olmo et Koundé au Barça
Luis Enrique serait particulièrement chaud à l’idée de recruter un titulaire d’Hansi Flick dans les rangs du FC Barcelone. 

Le mercato estival s’annonce déjà chaud au PSG. Selon PSG Inside Actus, le club de la capitale suit de près Jules Koundé, le défenseur du FC Barcelone. Et les signaux semblent plutôt positifs pour un futur transfert… mais il faudra patienter.

Le Barça ne serait pas totalement fermé à un départ de Koundé cet été, à condition qu’une offre intéressante arrive sur la table. Pour l’instant, on ne sait pas si des discussions concrètes ont déjà eu lieu entre les deux clubs, mais le simple fait que Paris soit sur les rangs est un signal fort.

Luis Enrique a validé Koundé au PSG

Du côté du PSG, Nasser Al-Khelaïfi suit le joueur depuis longtemps et voit en lui un profil capable de renforcer la défense, dans l’axe ou côté droit. Luis Enrique valide également ce choix, confirmant l’intérêt stratégique du club pour Koundé et le fait qu’il puisse prolonger son contrat dans la capitale.

Pour l’instant, aucune offre officielle n’a fuité mais avec l’intérêt du PSG, le soutien de la direction et l’accord tacite de Luis Enrique, Koundé apparaît déjà comme une piste sérieuse pour le prochain mercato estival. À suivre de très près…

