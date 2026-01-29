Ligue Europa : l’OL termine premier, le LOSC en barrages grâce à Giroud

Pour la dernière journée de Ligue Europa, l’OL et le LOSC se sont imposés.

Dans un match où l’OL voulait confirmer sa première place finale, le PAOK ouvrait le score à la 20e minute grâce à Giakoumákis, avant que Lyon n’égalise par son jeune Rémi Himbert, plus jeune buteur de l’histoire lyonnaise en coupe d’Europe devant un certain Karim Benzema. En supériorité numérique après le rouge de Konstantelias à la 41e, l’OL est passé devant à la 55e grâce à un autre de ses jeunes joueurs : Khalis Merah. Mais Meité égalisait pour les Grecs à la 66e, avant que son équipe ne voit le coach expulsé à la 83e pour une bouteille jetée sur le terrain. Si Karabec manquait un penalty dans la foulée, ce dernier se rachetait directement en marquant le but du 3-2, puis c’est ensuite Alejandro Gomes Rodriguez, encore un jeune, qui parachevait le succès lyonnais. L’OL finit cette saison régulière à la première place et affrontera en 8es soit… le PAOK, le Celta Vigo, l’Étoile rouge de Belgrade, ou bien le LOSC.

Le LOSC, qui a justement mis fin à une série de cinq matchs perdus grâce à une courte victoire face à Fribourg, la première de 2026 pour les Dogues. Le rouge d’Eggestein à la 74e minute et le penalty marqué d’Olivier Giroud dans le temps additionnel ont été les faits marquants de la soirée. Lille termine 18e, et affrontera l’Étoile rouge de Belgrade ou bien le Celta Vigo en barrages.

90’ I 1️⃣-0️⃣



C’est terminé !

Sans briller, le LOSC stoppe sa série négative, et s’impose face au SC Fribourg grâce à un but sur penalty d’Olivier Giroud 👏



Rendez-vous dès dimanche à Lyon 🫡



Le compte-rendu ➡️ https://t.co/PYBUDc4Age#LOSCSCF pic.twitter.com/2mkJ2kfdcT — LOSC (@losclive) January 29, 2026

Enfin, l’OGC Nice, déjà éliminé, a terminé sa campagne par une défaite contre les Bulgares de Ludogorets (0-1).