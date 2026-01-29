À LA UNE DU 30 JAN 2026
[00:00]Diletta Leotta met le feu à la toile avec sa dernière vidéo
[23:05]Ligue Europa : l’OL termine premier, le LOSC en barrages grâce à Giroud
[22:45]FC Nantes : c’est officiel, une énorme mauvaise nouvelle plombe l’opération maintien
[22:15]OM : Roberto De Zerbi a pris sa décision pour son avenir !
[21:57]PSG Mercato : un dossier chaud de l’hiver réglé, Paris a haussé le ton
[21:30]Real Madrid : l’avenir d’Arbeloa est réglé, un clan se forme déjà contre lui
[21:06]FC Nantes Mercato : une sixième recrue hivernale chez les Canaris (officiel)
[20:52]FC Nantes : un premier coup dur annoncé pour Guilbert
[20:40]ASSE : Horneland maintenu, les motivations de Kilmer sont connues
[20:20]Ligue Europa : les compos de l’OL et du LOSC sont connues
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Ligue Europa : l’OL termine premier, le LOSC en barrages grâce à Giroud

Par William Tertrin - 29 Jan 2026, 23:05
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Pour la dernière journée de Ligue Europa, l’OL et le LOSC se sont imposés.

Dans un match où l’OL voulait confirmer sa première place finale, le PAOK ouvrait le score à la 20e minute grâce à Giakoumákis, avant que Lyon n’égalise par son jeune Rémi Himbert, plus jeune buteur de l’histoire lyonnaise en coupe d’Europe devant un certain Karim Benzema. En supériorité numérique après le rouge de Konstantelias à la 41e, l’OL est passé devant à la 55e grâce à un autre de ses jeunes joueurs : Khalis Merah. Mais Meité égalisait pour les Grecs à la 66e, avant que son équipe ne voit le coach expulsé à la 83e pour une bouteille jetée sur le terrain. Si Karabec manquait un penalty dans la foulée, ce dernier se rachetait directement en marquant le but du 3-2, puis c’est ensuite Alejandro Gomes Rodriguez, encore un jeune, qui parachevait le succès lyonnais. L’OL finit cette saison régulière à la première place et affrontera en 8es soit… le PAOK, le Celta Vigo, l’Étoile rouge de Belgrade, ou bien le LOSC.

Le LOSC, qui a justement mis fin à une série de cinq matchs perdus grâce à une courte victoire face à Fribourg, la première de 2026 pour les Dogues. Le rouge d’Eggestein à la 74e minute et le penalty marqué d’Olivier Giroud dans le temps additionnel ont été les faits marquants de la soirée. Lille termine 18e, et affrontera l’Étoile rouge de Belgrade ou bien le Celta Vigo en barrages.

Enfin, l’OGC Nice, déjà éliminé, a terminé sa campagne par une défaite contre les Bulgares de Ludogorets (0-1).

Ligue EuropaLOSCOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue Europa, LOSC, OL