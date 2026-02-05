OL – RC Lens : Pierre Sage annonce la couleur, il voudra faire coup double à Lyon !

L’affiche des ¼ de finale de la Coupe de France opposera l’OL au RC Lens. Pïerre Sage se réjouit déjhà à l’idée de retrouver le Groupama.

Le tirage des quarts de finale de la Coupe de France a offert une affiche électrique et pleine d’émotion : le RC Lens ira défier l’OL sur la pelouse du Groupama Stadium. Un rendez-vous particulier pour Pierre Sage, contraint de tourner la page lyonnaise il y a un an et qui s’apprête à retrouver, pour la première fois en compétition officielle, l’antre de ses anciens rêves. Au sortir du tirage, Pierre Sage s’est réjoui de retourner au Groupama Stadium, lieu de ses ambitions passées. Après une courte défaite de Lens à Bollaert contre l’OL (0-1) lors du dernier duel en Ligue 1, ce quart de finale entre deux des équipes en forme de la L1 sera très attendu.

Sage veut marquer les esprits avant le match OL-RC Lens de la dernière journée de L1

À peine le tirage connu, Pierre Sage a commenté : «C’est un tirage qui est assez surprenant, confie Sage. En tout cas, il nous permettra de préparer notre dernière journée de championnat (Lens se déplacera à Lyon lors de la 34e journée, ndlr) et de faire prendre conscience aux joueurs de ce que c’est de jouer au Groupama Stadium face à un adversaire qui aura sûrement quelque chose à jouer à ce moment-là, comme nous. C’est un bon match, et pour faire un beau parcours, il faut toujours faire un exploit, et on peut considérer que gagner à Lyon peut être un exploit. Donc on va se déplacer là-bas avec cette idée, et l’idée d’aller au bout pour fêter les 120 ans du club avec le plus beau cadeau, c’est-à-dire une coupe de France, un titre que le club n’a jamais gagné jusqu’à maintenant.»

Au-delà de l’enjeu personnel pour Sage, il s’agira donc avant tout pour les Sang et Or, qui fêtent leurs 120 ans, portés par le rêve encore jamais exaucé de soulever la Coupe de France, de franchir l’obstacle lyonnais. Et de préparer au mieux leur déplacement au Groupama lors de la dernière journée de L1.