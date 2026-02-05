À LA UNE DU 6 FéV 2026
[00:00]Real Madrid : l’anecdote très gênante de la compagne de Vinicius sur leur vie intime
[23:00]OL – RC Lens : Pierre Sage annonce la couleur, il voudra faire coup double à Lyon !
[22:30]Arabie saoudite : Karim Benzema démarre très fort avec Al-Hilal !
[22:00]Stade Rennais Mercato : un chèque rondelet à venir pour la famille Pinault ?
[21:30]ASSE Mercato : Kanté kiffe déjà Sainté, il aurait pu venir chez les Verts il y a deux ans !
[21:00]FC Nantes : êtes-vous convaincu par le Mercato des Canaris ?
[20:40]Coupe de France : un choc OL-RC Lens, le tirage complet des quarts de finale
[20:30]Real Madrid Mercato : la porte s’ouvre pour Rodri, Guardiola veut deux joueurs en échange !
[20:00]OL : Fonseca se paye Luis Enrique au PSG et Pierre Sage au RC Lens ! 
[19:30]RC Lens : Pierre Sage confirme que le Mercato des Sang et Or n’est pas complètement terminé !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL – RC Lens : Pierre Sage annonce la couleur, il voudra faire coup double à Lyon !

Par Laurent Hess - 5 Fév 2026, 23:00
💬 Commenter
Pierre Sage (RC Lens)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

L’affiche des ¼ de finale de la Coupe de France opposera l’OL au RC Lens. Pïerre Sage se réjouit déjhà à l’idée de retrouver le Groupama.

Le tirage des quarts de finale de la Coupe de France a offert une affiche électrique et pleine d’émotion : le RC Lens ira défier l’OL sur la pelouse du Groupama Stadium. Un rendez-vous particulier pour Pierre Sage, contraint de tourner la page lyonnaise il y a un an et qui s’apprête à retrouver, pour la première fois en compétition officielle, l’antre de ses anciens rêves. Au sortir du tirage, Pierre Sage s’est réjoui de retourner au Groupama Stadium, lieu de ses ambitions passées. Après une courte défaite de Lens à Bollaert contre l’OL (0-1) lors du dernier duel en Ligue 1, ce quart de finale entre deux des équipes en forme de la L1 sera très attendu.

Sage veut marquer les esprits avant le match OL-RC Lens de la dernière journée de L1

À peine le tirage connu, Pierre Sage a commenté : «C’est un tirage qui est assez surprenant, confie Sage. En tout cas, il nous permettra de préparer notre dernière journée de championnat (Lens se déplacera à Lyon lors de la 34e journée, ndlr) et de faire prendre conscience aux joueurs de ce que c’est de jouer au Groupama Stadium face à un adversaire qui aura sûrement quelque chose à jouer à ce moment-là, comme nous. C’est un bon match, et pour faire un beau parcours, il faut toujours faire un exploit, et on peut considérer que gagner à Lyon peut être un exploit. Donc on va se déplacer là-bas avec cette idée, et l’idée d’aller au bout pour fêter les 120 ans du club avec le plus beau cadeau, c’est-à-dire une coupe de France, un titre que le club n’a jamais gagné jusqu’à maintenant.»

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Au-delà de l’enjeu personnel pour Sage, il s’agira donc avant tout pour les Sang et Or, qui fêtent leurs 120 ans, portés par le rêve encore jamais exaucé de soulever la Coupe de France, de franchir l’obstacle lyonnais. Et de préparer au mieux leur déplacement au Groupama lors de la dernière journée de L1.

RC LensOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OL, RC Lens