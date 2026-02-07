À LA UNE DU 7 FéV 2026
FC Nantes – OL : les compos sont tombées

Par Raphaël Nouet - 7 Fév 2026, 20:14
L'entraîneur du FC Nantes, Ahmed Kantari, donnant des consignes à Lorient.
A 21h05, le FC Nantes accueille l’OL pour la 23e journée de L1. En cas de succès, les Canaris peuvent prendre leurs distances sur Auxerre et Metz. Les Gones, eux, pourraient doubler Marseille à la 3e place.

Duel déséquilibré, ce soir, à la Beaujoire. D’un côté, un FC Nantes qui ne parvient pas à décoller au classement malgré le remplacement de Luis Castro par Ahmed Kantari et un mercato hivernal intéressant. De l’autre, un Olympique Lyonnais inarrêtable, qui a remporté ses onze derniers matches toutes compétitions confondues. Pour ajouter un peu de piment à la chose, les Canaris souffrent d’un syndrome Beaujoire qui les fait déjouer à domicile et leurs ultras ont décidé de se mettre en veille jusqu’à nouvel ordre à force de subir des désillusions. Tout cela donne une affiche historique de Ligue 1 sous haute tension, dont voici les compositions.

FCN : Lopes – Centonze, Amian, Yousuf, Cozza – Lepenant, Kaba, Cabella, Tabibou – Mohamed, Abline.
OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton – Endrick, Nartey, Afonso Moreira – Sulc.

FC NantesOL

