A 21h05, le FC Nantes accueille l’OL pour la 23e journée de L1. En cas de succès, les Canaris peuvent prendre leurs distances sur Auxerre et Metz. Les Gones, eux, pourraient doubler Marseille à la 3e place.

Duel déséquilibré, ce soir, à la Beaujoire. D’un côté, un FC Nantes qui ne parvient pas à décoller au classement malgré le remplacement de Luis Castro par Ahmed Kantari et un mercato hivernal intéressant. De l’autre, un Olympique Lyonnais inarrêtable, qui a remporté ses onze derniers matches toutes compétitions confondues. Pour ajouter un peu de piment à la chose, les Canaris souffrent d’un syndrome Beaujoire qui les fait déjouer à domicile et leurs ultras ont décidé de se mettre en veille jusqu’à nouvel ordre à force de subir des désillusions. Tout cela donne une affiche historique de Ligue 1 sous haute tension, dont voici les compositions.

FCN : Lopes – Centonze, Amian, Yousuf, Cozza – Lepenant, Kaba, Cabella, Tabibou – Mohamed, Abline.

OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton – Endrick, Nartey, Afonso Moreira – Sulc.