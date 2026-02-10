À LA UNE DU 10 FéV 2026
OL : mauvaise nouvelle avant l'OGC Nice 

Par Bastien Aubert - 10 Fév 2026, 13:17
💬 Commenter
Paulo Fonseca (OL)
Si l’OL reste sur une excellente dynamique, la venue de l’OGC Nice au Groupama Stadium (dimanche, 20h45) pourrait s’accompagner d’un petit coup dur. 

L’OGC Nice compte bien venir gâcher la fête au Groupama Stadium dimanche soir. Face à une équipe de l’OL sur une excellente dynamique, les Aiglons débarqueront dans le Rhône avec la ferme intention de ne pas devenir la treizième victime consécutive des Lyonnais à domicile. Mais un détail pourrait inquiéter les supporters : Thomas Léonard sera l’arbitre principal de cette rencontre. 

Et l’histoire récente ne penche pas franchement en faveur des Lyonnais. Lors de ses deux précédentes rencontres avec l’OL, il avait été témoin de moments douloureux : une défaite à domicile contre Toulouse dans les dernières minutes (1-2), puis un nul frustrant à Auxerre (0-0) en novembre dernier.

Dimanche, Léonard sera assisté par Brice Parinet Le Tellier et Christophe Mouysset, avec Gaël Angoula comme quatrième arbitre. La VAR sera assurée par Cyril Grignote et Julien Schmitt, ce qui pourrait également peser sur le cours du match. Les Lyonnais devront donc rester vigilants et garder leur sang-froid si le scénario venait à se compliquer.

