RC Lens : c’est confirmé pour Cahuzac… chipé par Haise au Stade Rennais ?

Espéré par le RC Lens pour rejoindre le staff de Pierre Sage l’été prochain, Yannick Cahuzac est également ciblé par un autre club de Ligue 1… qui pourrait bien être le Stade Rennais d’un certain Franck Haise.

Alors que Yannick Cahuzac est au centre de l’attention sur le marché des entraîneurs, son avenir pourrait réserver un scénario digne d’un feuilleton estival. En fin de contrat au FC Lorient en juin prochain, l’actuel adjoint d’Olivier Pantaloni figure sur la shortlist de plusieurs clubs de Ligue 1. Comme rapporté par L’Équipe, Sébastien Cagnet, conseiller de Cahuzac, a confirmé un contact entre Cahuzac et le RC Lens, mais l’identité d’un troisième club “important” intéressé par ses services a alimenté les spéculations : ce club pourrait bien être le Stade Rennais.

Lens en embuscade… avant l’arrivée de Haise à Rennes ?

Aux yeux de plusieurs observateurs, Yannick Cahuzac, ancien joueur à Lens et figure respectée du Nord, était une piste naturelle pour renforcer le staff technique lensois. Son passé au club artésien, notamment comme adjoint sous la direction de Franck Haise avant de rejoindre Lorient, avait d’ailleurs laissé une porte ouverte à un retour. Tout comme sa relation de toujours avec le directeur sportif Jean-Louis Leca.

Mais aujourd’hui, un autre dossier retient toute l’attention : le probable recrutement de Franck Haise par Rennes. Libre depuis la fin de son aventure à l’OGC Nice, Haise est sur le point d’être nommé entraîneur principal du club breton, avec un accord de principe trouvé récemment et un contrat qui pourrait s’étendre jusqu’en 2027.

Dans ce contexte, la piste de Cahuzac prend une tournure inattendue : plutôt que d’être un renfort lensois, il pourrait être entraîné dans le sillage de Haise vers la Bretagne. Ce scénario n’est pas anodin, car si Haise arrive bien au Stade Rennais, il pourrait être tenté de s’entourer d’un adjoint qu’il connaît bien — et que Lens espérait attirer.

Presque une évidence, tant le SRFC regorge d’anciens Lensois à tous les étages du club : Brice Samba, Przemysław Frankowski, Arnaud Pouille (président), Laurent Bessière (directeur de la performance), Hervé Sekli (entraîneur des gardiens), Alexandre Pasquini (directeur du recrutement), ou encore Myretha Guibert (responsable du pôle nutrition).

Un choix stratégique pour Rennes, un coup dur pour Lens ?

Pour Rennes, récupérer Cahuzac serait un moyen de solidifier immédiatement le staff technique derrière Haise, en combinant l’expérience d’un technicien formé dans le nord et l’architecture d’un projet plus ambitieux. Pour Lens, en revanche, la perspective de perdre la course pour Cahuzac au profit d’un club rival de Ligue 1 serait un coup dur – d’autant que l’entraîneur adjoint bénéficie d’une excellente réputation tactique et d’un fort relationnel avec les joueurs.

Et maintenant ? Rendez-vous au mercato

Alors que Lorient souhaite prolonger rapidement son duo de choc — Pantaloni et Cahuzac — le dossier est désormais ouvert à de multiples possibilités. Lens, Rennes et éventuellement d’autres clubs de l’élite française pourraient prochainement entrer dans la danse pour définir le prochain point de chute de Cahuzac.

Quoi qu’il en soit, si l’hypothèse rennaise se confirmait, ce serait un mini “hold-up” tactique sur Lens, redessinant les rapports de force entre les clubs français au cœur de la prochaine intersaison.