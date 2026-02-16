FC Nantes : un ancien coach des Verts pour remplacer Ahmed Kantari ?

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La crise s’intensifie à Nantes. Battus une nouvelle fois, les Canaris restent sur cinq défaites consécutives en Ligue 1 et la situation d’Ahmed Kantari devient plus fragile que jamais. Avec une seule victoire pour six revers depuis son arrivée, son bilan est même inférieur à celui laissé par Raymond Domenech en 2020-2021.

Dans les coulisses, l’idée d’un changement d’entraîneur prend désormais de l’ampleur… et plusieurs noms circulent déjà.

La direction nantaise cherche une solution d’urgence

Selon des échos proches du club, la direction aurait pris conscience de la nécessité d’agir rapidement, sans pour autant avoir trouvé le profil idéal pour lancer l’opération maintien.

À ce stade de la saison, un seul scénario paraît crédible : faire appel à un technicien libre, capable d’intervenir immédiatement.

Patrick Vieira ou Olivier Dall’Oglio pour la mission sauvetage ?

Deux profils ressortent particulièrement.

Patrick Vieira, libre depuis novembre 2025 après des expériences compliquées à Gênes puis Strasbourg, possède :

une vraie connaissance de la Ligue 1,

un statut fort,

et un besoin clair de relance.

Un pari risqué… mais potentiellement galvanisant.

Autre piste crédible : Olivier Dall’Oglio.

Libre depuis son départ de Saint-Étienne fin 2024, le technicien de 61 ans dispose d’une solide réputation dans les opérations maintien et la gestion de groupes sous pression.

Surtout, il a déjà prouvé sa capacité à renverser une dynamique négative :

nommé en décembre 2023 alors que l’ASSE stagnait en Ligue 2, il avait réussi à mobiliser le vestiaire… jusqu’à la montée en Ligue 1.

Un précédent qui peut forcément séduire un club aujourd’hui en grand danger.

Une longue liste… et peu de certitudes

La famille Kita explorerait un large éventail de profils libres :

Vitor Bruno, Vahid Halilhodzic, Habib Beye, Will Still, Franck Haise, Laurent Blanc, Leonardo Jardim, Wilfried Nancy, Pierre Aristouy, Thierry Laurey…

Parmi eux, Pierre Aristouy apparaît comme un choix logique, encore très apprécié des supporters nantais.

D’autres pistes semblent en revanche plus théoriques, à l’image de Franck Haise, annoncé proche de Rennes.

Le temps presse à La Beaujoire

Une chose est sûre : Le FC Nantes n’a plus beaucoup de marge.

Entre dynamique catastrophique, menace de relégation et urgence sportive, la décision de la direction pourrait tomber rapidement.

Reste à savoir quel profil sera choisi :

un nom prestigieux pour provoquer un électrochoc,

ou un spécialiste du maintien comme Olivier Dall’Oglio pour sécuriser l’essentiel.

Car dans cette fin de saison sous tension, le prochain entraîneur pourrait tout simplement décider du destin des Canaris en Ligue 1.