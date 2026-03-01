OM : McCourt a envoyé un énorme message à l’Arabie saoudite pour la vente du club

La tempête souffle sur l’Olympique de Marseille. Alors que la direction est en plein bouleversement, la volonté de Frank McCourt de vendre l’OM à un montant jamais vu en Ligue 1 bouscule tout l’écosystème phocéen. Quel avenir se dessine pour le club avec ce chiffre fou avancé en coulisses ? Tour d’horizon d’une actualité brûlante et de ses implications majeures.

Réorganisation en coulisses : l’OM en pleine transition

Les dernières semaines ont transformé le décor interne de l’OM. Après un énième revers sportif et le départ précipité de Roberto De Zerbi, la crise a éclaté au grand jour : Pablo Longoria écarté, Medhi Benatia proche de partir avant de finalement prolonger l’intérim sur demande de McCourt. L’annonce officielle de la nomination d’Alban Juster, gestionnaire du club, à la présidence du directoire marque une rupture dans la gouvernance.

Cette réorganisation est présentée par la vice-présidente Shéhérazade Semsar de Boisséson comme un mouvement contrôlé, nécessaire pour retrouver de la stabilité sportive après un hiver catastrophique sur tous les plans. Mais en coulisses, une toute autre partie se joue autour de la propriété du club.

La manœuvre de McCourt : une cession à un montant colossal

Si le discours officiel affirme que l’OM n’est « pas à vendre », le propriétaire américain explore activement la voie d’une cession totale depuis plus de quatre ans. Jusqu’ici, les prises de contact avec des investisseurs n’ont pas abouti, principalement en raison des exigences de McCourt, notamment sur le contrôle du club. Ce week-end, une information dévoilée par La Provence est tombée : un prix de 1,2 milliard d’euros aurait été fixé pour envisager la vente de la totalité de l’Olympique de Marseille, un montant qui écrase tous les standards hexagonaux.

Cette valorisation astronomique tranche avec l’investissement initial : McCourt avait racheté le club pour 45 millions en 2016, réalisant depuis une croissance potentielle vertigineuse. À titre de comparaison, le PSG avait changé de mains contre environ 40 millions en 2011, bien avant sa transformation en géant européen.

L’Arabie saoudite, seul candidat crédible ?

Ce montant prêt à faire chanceler le marché interroge sur la viabilité de la manœuvre. Dans un contexte où les États investisseurs se font désormais plus discrets, rares sont ceux qui oseront se positionner sur un prix aussi élevé, surtout avec les contraintes de la DNCG et l’environnement réglementaire du football français.

La question centrale demeure : qui pourrait s’aligner sur une telle exigence, et quelles garanties pour l’avenir sportif et institutionnel de l’OM ? On pense évidemment à l’Arabie saoudite, très souvent associée à un rachat de l’OM sur ces dernières années. Reste à voir si cette éternelle rumeur finira un jour par se concrétiser.

Pendant ce temps, la stratégie financière de McCourt continue d’alimenter les débats, surtout lorsqu’il a injecté des sommes considérables dans les caisses du club ces dernières années. À l’heure où le projet marseillais redéfinit ses priorités, cette nouvelle étape marque un tournant lourd de conséquences pour la formation phocéenne.