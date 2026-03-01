OM : avant l’Olympico, l’OL s’est pris un méchant tacle tout droit venu de Marseille

L’Olympico embrase chaque saison la Ligue 1, mais ce nouvel épisode a une saveur inédite. À quelques heures du duel entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, un homme attire tous les regards : Emerson Palmieri. Le latéral italien livre un témoignage rare, façonné par ses expériences vécues des deux côtés. Titulaire désormais au Vélodrome, l’ex-Lyonnais révèle la puissance émotionnelle unique que ce match déchaîne à Marseille.

L’Olympico, un duel à part pour Emerson

Fort de 29 sélections avec l’équipe d’Italie et d’un parcours atypique à travers l’Europe, Emerson connaît parfaitement la pression inhérente aux grands rendez-vous. Mais pour lui, vivre l’Olympico à Marseille, après avoir évolué à Lyon lors de la saison 2021-2022 (36 matchs), change tout. À l’approche du choc, il n’élude pas la tension mais insiste sur le climat spécifique régnant dans la cité phocéenne. Son regard aiguisé fait de lui un témoin privilégié de cet affrontement explosif.

Interrogé par Ligue 1+ sur la différence entre les deux Olympiques, Emerson n’hésite pas à évoquer son quotidien passé au Groupama Stadium : « À Lyon, j’avais une vie plus normale. Il y avait de la pression de jouer dans un club comme l’OL mais c’était serein. » En arrivant sur la Canebière, le contraste est immédiat pour l’international italien.

« Ici à Marseille, on sent qu’il y a ce petit truc en plus. La ville respire pour le club. C’est quelque chose qui me fascine beaucoup. » Une déclaration aux airs de tacle bien glissé par Emerson, qui insiste sur cette ferveur permanente, qui s’infiltre dans chaque ruelle et chaque conversation. Ce souffle populaire, il le ressent à chaque entraînement, à chaque déplacement en ville, une intensité quotidienne qu’il n’avait jamais connue auparavant.

L’intensité marseillaise, un atout avant le grand rendez-vous

Pour Emerson, affronter son ancien club dans un tel contexte, c’est vivre un match différent de tout ce qu’il a pu connaître. La passion des supporters marseillais, leur exigence, leur manière de soutenir et de pousser l’équipe ne laissent aucun répit. Cette pression positive, Emerson la considère comme un moteur et une chance pour l’OM dans la conquête des grands rendez-vous.

Le défenseur de 31 ans, passé par des clubs aussi exigeants que Chelsea ou la AS Roma, souligne à quel point chaque détail compte à Marseille, où le moindre point perdu peut enflammer tout un quartier. À l’heure d’entrer sur la pelouse, Emerson sait que la passion du Vélodrome sera son alliée. Dans une atmosphère survoltée, il espère transformer cette énergie en force décisive pour offrir à Marseille un nouveau chapitre épique de l’Olympico. Un rendez-vous où, plus que jamais, la ville toute entière vit au rythme de son club.