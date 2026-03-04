Demain, en quarts de finale de la Coupe de France, l’OL tentera de repartir de l’avant après ses défaites en Ligue 1, dont la dernière face à l’OM (2-3). Son entraîneur, Paulo Fonseca, devra faire sans cinq joueurs.

Cinq forfaits et un retour

« Orel Mangala sera dans le groupe. Ruben Kluivert n’est pas prêt. Malick Fofana et Ernest Nuamah aussi. Pavel Sulc et Afonso Moreira continuent de revenir. Ils ne devraient pas être disponibles pour le Paris FC. Tous les autres sont prêts pour le match contre Lens. »

Pas question de faire tourner

« Nous jouerons chaque match avec la meilleure équipe. Demain, le plus important, c’est de faire un bon match face à la meilleure équipe de notre championnat selon moi. C’est une équipe très équilibrée, avec beaucoup de qualité. J’aime beaucoup l’intensité de Lens, son expérience. Pierre (Sage) fait un grand travail jusqu’à présent. Mais j’espère que ça sera aussi dur pour eux demain. »

La défaite à Marseille

« J’ai rapidement oublié le match face à Marseille. Je suis concentré sur Lens. Je ne pense pas au passé, je travaille dans le présent. Si nous avions vécu deux matchs comme à Strasbourg, on pourrait être préoccupé, mais après Marseille, c’est clair pour tous qu’on a été bon. L’équipe a gardé du courage, même si on a perdu. Parfois, il y a des matchs qu’on ne gagne pas mais qui apportent confiance. »

Il voudrait que ses joueurs soient plus calmes

« La gestion de l’émotion est très importante, tout comme la gestion des momentums. C’est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup. Nous devons être plus calmes, plus conscients de ce que nous avons à faire pendant le match. »

Le calendrier de fin de saison de l’OL

05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

23/05 : Finale de Coupe de France