OM – OL : la comparaison surprenante entre un joueur marseillais et un influenceur lyonnais !

Par Louis Chrestian - 5 Mar 2026, 15:30

Le choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ne se joue pas seulement sur le terrain. Sur les réseaux sociaux, les supporters des deux camps ont trouvé un nouveau sujet de moquerie… autour de Himad Abdelli.

Le milieu offensif marseillais est au cœur d’une comparaison inattendue avec un visage bien connu des fans de football sur internet : Zack Nani.

Une ressemblance qui amuse les réseaux

Depuis plusieurs jours, de nombreux internautes s’amusent à comparer Himad Abdelli à Zack Nani, influenceur très suivi dans la sphère football et supporter assumé de l’Olympique Lyonnais.

La raison ? Une ressemblance capillaire évidente, les deux hommes arborant un crâne rasé qui a rapidement inspiré les montages et les blagues sur les réseaux sociaux.

Si certains supporters en rient, d’autres considèrent la comparaison assez provocatrice, notamment parce que Zack Nani n’est évidemment pas un joueur professionnel.

Un transfert qui aurait pu l’emmener à Lyon

La situation rend la blague encore plus piquante. Avant de rejoindre l’Olympique de Marseille, Himad Abdelli, ancien joueur du Angers SCO, était annoncé proche de l’Olympique Lyonnais.

Finalement, le milieu offensif a choisi de signer à Marseille, un club qu’il apprécie particulièrement. Un choix qui n’a pas empêché les critiques de tomber… aussi bien du côté des supporters marseillais que lyonnais.

Une performance qui fait parler

Si la comparaison amuse internet, les supporters olympiens retiennent surtout la prestation récente de Himad Abdelli face au Toulouse Football Club.

Une performance très commentée qui ne devrait pas être oubliée de sitôt par les fans de l’Olympique de Marseille.

Dans un contexte déjà électrique entre Marseille et Lyon, cette comparaison inattendue avec Zack Nani ajoute une nouvelle anecdote à la rivalité entre les deux clubs. Et sur les réseaux sociaux, le débat continue de faire sourire… ou grincer des dents.

