FC Nantes : Pierre Ménès se sert des supporters et du PSG pour en remettre une couche sur Kita

La tension ne retombe pas autour du FC Nantes. Battus à domicile par Angers SCO (0-1) à la Beaujoire, les Canaris continuent de s’enfoncer dans une saison extrêmement compliquée. Dans les tribunes, la colère des supporters s’est une nouvelle fois exprimée, notamment par l’intermédiaire de la Brigade Loire, qui a déployé des affiches visant directement le président du club, Waldemar Kita. Les ultras reprochent notamment au dirigeant nantais d’être trop conciliant avec Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, après le report du match entre Nantes et Paris. Une polémique sur laquelle Pierre Ménès a décidé de réagir.

Les supporters nantais soutenus par Pierre Ménès

Interrogé sur cette fronde des supporters, Pierre Ménès a reconnu que la colère du public nantais était largement compréhensible.

Selon lui, les fans du FC Nantes vivent depuis plusieurs années une situation très frustrante.

« Les supporters nantais ont raison d’être très mécontents de ce qu’il se passe dans leur club depuis des années, c’est absolument évident. »

Une déclaration qui va clairement dans le sens des critiques régulièrement adressées à la direction du club.

La polémique autour du PSG relativisée

Cependant, Pierre Ménès estime que la polémique autour du report du match contre le PSG n’est pas le véritable problème.

Pour certains supporters, Waldemar Kita aurait accepté trop facilement la demande du Paris Saint-Germain de repousser la rencontre.

Mais le consultant ne partage pas cette analyse.

« Je ne suis pas choqué par la demande du PSG de reporter la rencontre, ni par le fait que Kita accepte. »

Selon lui, la date de ce match ne changera pas fondamentalement la situation sportive du FC Nantes.

Le vrai problème : la crise sportive

Pour Pierre Ménès, la question centrale est ailleurs. Le véritable souci du club nantais serait avant tout sportif.

« Le fond du problème, ce n’est pas sa supposée soumission à Nasser. Le fond du problème, c’est la situation sportive catastrophique du club. »

Une analyse sévère qui reflète les difficultés actuelles du FC Nantes, en grande souffrance cette saison en Ligue 1.

Le FC Nantes au bord d’une saison noire

Entre résultats inquiétants, tensions avec les supporters et incertitudes autour de l’avenir du club, la situation des Canaris reste extrêmement fragile.

Le FC Nantes devra rapidement redresser la barre pour éviter une fin de saison catastrophique.

Car si les critiques visent aujourd’hui la direction du club, les résultats sportifs restent le véritable juge de paix pour calmer la colère du public de la Beaujoire.