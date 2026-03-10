Real Madrid : Florentino Pérez a reçu une réponse pleine de promesse pour l’identité du futur coach

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Cité comme un candidat crédible pour occuper le banc du Real Madrid la saison prochaine, Mauricio Pochettino a répondu à la rumeur.

Le Real Madrid pourrait connaître un nouveau changement majeur sur son banc à l’issue de la saison. Après le départ de Xabi Alonso en janvier et la promotion d’Álvaro Arbeloa comme solution interne, la direction madrilène envisagerait déjà de nommer un nouvel entraîneur lors de l’été prochain. Parmi les profils étudiés par le président Florentino Pérez, celui de Mauricio Pochettino suscite un intérêt croissant en interne.

Un banc madrilène encore instable

La Casa Blanca traverse une période d’incertitude sur le plan sportif. Arrivé à l’été 2025 pour succéder à Carlo Ancelotti, Xabi Alonso a quitté son poste le 12 janvier 2026, après une série de résultats décevants et une défaite face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne.

Pour assurer la transition, le club a promu l’ancien défenseur madrilène Álvaro Arbeloa, jusque-là entraîneur de la réserve. Toutefois, cette nomination n’avait jamais été présentée comme une solution durable, et les résultats mitigés de l’équipe continuent d’alimenter les spéculations autour d’un changement d’entraîneur à la fin de la saison.

Selon plusieurs sources, la direction du Real Madrid a donc commencé à sonder le marché des entraîneurs en vue de l’exercice 2026-2027. Le nom de Jürgen Klopp était évidemment cité comme le favori, mais son agent a fermé la porte à double tour.

Pochettino, une piste sérieuse pour l’été

D’après ESPN, Mauricio Pochettino figure sur la short-list du Real Madrid pour prendre les commandes de l’équipe première.

L’Argentin, aujourd’hui sélectionneur des États-Unis, a été nommé à ce poste en septembre 2024 avec la mission de mener la sélection américaine jusqu’à la Coupe du monde 2026, organisée en Amérique du Nord.

Sous contrat jusqu’à l’été 2026, le technicien de 54 ans ne devrait pas forcément prolonger l’aventure au-delà du Mondial. Cette situation contractuelle pourrait faciliter un retour sur un banc de club dès la fin du tournoi, alors que plusieurs formations européennes suivent sa situation de près.

Ancien entraîneur de Tottenham, Paris Saint-Germain ou encore Chelsea, Pochettino possède une solide expérience au plus haut niveau, ce qui correspond au profil recherché par la direction madrilène pour lancer un nouveau cycle sportif.

Une réponse qui entretient le suspense

Interrogé sur cette rumeur dans l’émission El Chiringuito, l’entraîneur argentin n’a pas fermé la porte à une arrivée dans la capitale espagnole, comme l’a relayé Foot Mercato.

Il a répondu avec prudence :

« Chaque chose en son temps. Les timings sont toujours importants dans ce sport. Le football vous emmène où il veut. »

Une déclaration mesurée, mais qui laisse clairement planer le doute sur son avenir et nourrit les spéculations autour du futur banc madrilène.

Un été qui pourrait être décisif

Si Álvaro Arbeloa termine la saison sur le banc, l’été 2026 pourrait marquer un nouveau tournant pour le Real Madrid. La direction, menée par Florentino Pérez, souhaite relancer la dynamique sportive du club et préparer l’avenir avec un entraîneur capable de gérer un vestiaire de stars et de viser la Ligue des champions.

Dans ce contexte, Mauricio Pochettino apparaît aujourd’hui comme une option crédible. Mais d’ici la fin de la saison et surtout après la Coupe du monde 2026, le feuilleton du futur entraîneur du Real Madrid pourrait encore connaître de nombreux rebondissements.