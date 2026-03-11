Pierre Ménès n’a pas été tendre avec Endrick, arrivé cet hiver en provenance du Real Madrid et déjà au centre de tensions dans le vestiaire de l’OL.

La lune de miel est déjà terminée. Arrivé cet hiver à l’OL en provenance du Real Madrid, Endrick traverse déjà une période délicate. Entre prestations décevantes et critiques publiques, le jeune Brésilien se retrouve sous le feu des projecteurs… et la patience du vestiaire lyonnais commencerait à s’épuiser.

Pierre Ménès très dur avec Endrick

Dans son analyse, Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots au sujet de l’attaquant brésilien. Selon le consultant, le joueur n’a pour l’instant pas montré les qualités attendues à Lyon. « Endrick n’est ni intelligent, ni technique, c’est un tout droit… », a-t-il tranché sur sa chaîne YouTube. Une sortie particulièrement sévère qui reflète la frustration autour des performances du jeune talent depuis son arrivée.

Des prestations qui inquiètent

Dans l’émission TYDG, Nicolas Puydebois a lui aussi dressé un constat assez critique du début d’aventure d’Endrick à Lyon. « Endrick a été sifflé à juste titre, contre le Paris FC il n’a pas réussi à faire un contrôle. On attend de lui qu’il apporte de la plus-value quand même. » L’ancien gardien de l’OL reste toutefois mesuré sur la situation du Brésilien, rappelant son jeune âge et sa marge de progression. « Il est jeune, il est encore perfectible, je suis tolérant par rapport à ça. Mais ce n’est pas le premier match qu’il manque, qu’il est individualiste et qu’il ne respecte pas les fondamentaux du jeu. »

Le vestiaire de l’OL commence à s’agacer

Mais au-delà des critiques extérieures, la situation pourrait aussi se tendre en interne. Toujours selon Nicolas Puydebois, certains cadres de l’effectif lyonnais commencent à perdre patience face à l’attitude du joueur. « Il prend le ballon pour jouer seul et pas pour faire bénéficier l’équipe de ses qualités. Ça commence à agacer ses partenaires, ça se voit. » Plusieurs cadres seraient notamment concernés : « Morton, Tolisso, Tagliafico n’apprécient pas. » Dans un OL en quête de stabilité et de résultats, Endrick va rapidement devoir répondre sur le terrain s’il veut inverser la tendance et convaincre à la fois les supporters… et ses propres coéquipiers.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League