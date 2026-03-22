RC Lens Mercato : Zhegrova prêt à trahir le LOSC pour rejoindre les Sang et Or ?

Le RC Lens a récemment été cité dans la course à la signature d’un certain Edon Zhegrova, ancien attaquant du LOSC de 2022 à 2025. Une rumeur tout de même assez improbable pour plusieurs raisons.

Dans la perspective du mercato estival 2026, une rumeur assez improbable (une de plus) a été citée du côté du RC Lens, qui serait l’un des clubs français les plus attentifs à la situation… d’Edon Zhegrova, l’ailier droit kosovar de la Juventus et ancien du LOSC. Avec le joueur en perte de vitesse dans la rotation turinoise et plusieurs clubs européens qui s’intéressent à lui, le profil de Zhegrova serait une des pistes lensoise.

Une situation délicate à la Juventus

Arrivé à la Juventus en septembre en provenance du LOSC pour environ 20 millions d’euros, Zhegrova n’a jamais vraiment confirmé son talent sous les couleurs turinoises. Malgré son expérience en Ligue 1 et ses qualités techniques évidentes, il est aujourd’hui loin d’être un titulaire régulier chez les Bianconeri, ce qui alimente les rumeurs d’un départ dès l’été prochain. Il compte 21 matchs joués cette saison, pour une seule titularisation et sans jamais avoir été décisif.

Et selon les informations du journaliste Mirko Di Natale, on évoque même que le joueur est « à surveiller » car plusieurs clubs pourraient formuler une offre à la Juve, notamment en France ou à l’étranger. Parmi eux figurerait le RC Lens.

Une rumeur assez invraisemblable

Pour le RC Lens, qui mise ces dernières saisons sur une politique de recrutement intelligente et ciblée, l’intérêt pour Zhegrova pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs. Un joueur déjà acclimaté à la Ligue 1, qui connaît bien le championnat français après son passage réussi au LOSC (26 buts et 18 passes dé en 107 matchs). Un attaquant capable de jouer derrière le numéro 9, un poste où les Sang et Or pourraient chercher plus de profondeur lors du mercato, et un profil à potentiel européen, susceptible d’apporter créativité et percussion pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Mais que l’on soit sérieux, même sous forme de prêt, voir Zhegrova débarquer à Lens relèverait du pur délire. Son salaire, estimé à 2,5 millions d’euros par an, et surtout son passé d’ancien Lillois sont incompatibles avec une arrivée au RC Lens. Sa mentalité a également souvent été pointée du doigt à Lille. Or, c’est une condition non négociable pour le directeur sportif Jean-Louis Leca afin d’entrer dans le groupe.

Même si les détails précis des discussions ne sont pas encore publics, l’intérêt de clubs comme Lens montre que Zhegrova n’est pas seulement suivi à l’étranger (Everton en Premier League ou Monaco en Ligue 1 sont également mentionnés), mais qu’une solution nationale pourrait s’imposer si la Juve devient ouverte à un transfert. Proche de rejoindre l’OM l’été dernier, Zhegrova est de nouveau cité du côté de Marseille également.

Un mercato estival à intrigue

La situation contractuelle et sportive de Zhegrova rend son avenir incertain et donc susceptible d’accélérer des discussions très tôt dans la fenêtre estivale. S’il ne parvient pas à se relancer à la Juventus, Lens paraît donc loin d’être une réelle destination cohérente