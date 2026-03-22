OL – Monaco : Fonseca, Tolisso et Louis‑Jean dézinguent totalement Letexier et l’arbitrage

Avec Alexandre Corboz, notre correspondant à Lyon.

Après la défaite de l’OL face à l’AS Monaco (1‑2) ce dimanche en Ligue 1, c’est clairement le corps arbitral qui s’est retrouvé au centre des débats. Plusieurs membres du club ont livré des réactions virulentes, dénonçant une décision majeure non corrigée par la VAR sur une faute non sifflée sur Endrick qui a mené au but monégasque.

Tolisso s’en prend à Letexier

Le capitaine Corentin Tolisso n’a pas caché sa frustration à chaud en zone mixte. Pour lui, la décision arbitrale a eu un impact direct sur le résultat :

« Je pense qu’il y a faute sur Endrick et je ne comprends pas pourquoi la VAR n’est pas intervenue. Je ne comprends pas. Je n’ai pas envie de dire qu’il y a quelque chose contre l’Olympique Lyonnais (…) Aujourd’hui, il faut qu’on se batte contre nous-mêmes mais si on doit en plus se battre contre le corps arbitral, ça va devenir très difficile. »

S’agissant de l’arbitre François Letexier, Tolisso a été très dur :

« Letexier ? Je ne peux pas vous dire ce qu’il m’a dit mais j’ai trouvé ça très arrogant et lunaire. Il m’a dit une phrase… Je ne peux pas vous dire car je trouve que c’était malsain. Vraiment, je n’ai pas du tout aimé sa réponse. »

Mathieu Louis‑Jean : « On se pose des questions sur l’arbitrage »

Le directeur technique lyonnais Matthieu Louis‑Jean a aussi exprimé une colère profonde, dénonçant une fois de plus un arbitrage qui, selon lui, pénalise l’OL régulièrement :

« Il y a eu un fait de jeu décisif dans le résultat de ce match-là et nous sommes très très en colère. (…) La faute sur Endrick ? Il faudra qu’on m’explique comment on ne peut pas revenir sur cette faute (…) La VAR qu’est-ce qu’elle fait ? Je ne comprends absolument pas. C’est un fait majeur. Les enjeux sont importants et l’arbitre a un impact négatif sur le résultat. Ce n’est pas la première fois et on ne peut pas continuer comme ça. Notamment avec Monsieur Letexier qui était déjà sur le match de l’an passé à Saint‑Étienne et qui avait inversé un carton rouge. On se pose des questions… Probablement que mardi on nous dira : « il y a une erreur manifeste » et on passera à autre chose comme d’habitude… »

Son constat est sans concession :

« On a fait 10 matchs de Coupe d’Europe et on n’a pas eu un problème. En Ligue 1, on ne sait pas ce qui se passe. On se pose des questions. On ne veut pas être parano mais ça fait quand même beaucoup (…) On aimerait que l’acteur principal du match ne soit pas l’arbitre. Aujourd’hui, il l’est. »

Fonseca : « Je ne comprends pas qu’on ne revienne pas sur cette faute »

L’entraîneur Paulo Fonseca, lui aussi en proie à la frustration après la rencontre, a adressé un message ferme :

« J’ai été suspendu neuf mois. J’essaie de faire attention. Je dois être calme mais c’est difficile car il y a beaucoup d’erreurs. Comment vous m’expliquez – si vous le pouvez – qu’on ne revienne pas sur la faute sur Endrick ? J’accepte que l’arbitre n’était pas dans la bonne position mais en regardant les images, personne ne peut dire qu’à aucun moment il n’y a faute. Cet arbitre est peut‑être un excellent arbitre mais je ne sais pas… »

Il enfonce le clou en évoquant une répétition d’erreurs arbitrales contre l’OL, notamment par le même arbitrage et avec la VAR :

« L’an dernier, après Manchester, on avait déjà eu cet arbitre et il avait pris une décision incroyable avec la VAR (…) Je pense que nous sommes un club honnête mais on aimerait avoir les mêmes possibilités que les autres. En ce moment, je pense que ce n’est pas le cas ! »

À la fin du match, Fonseca raconte même un échange surréaliste avec l’arbitre :

« Quand je lui ai montré les images, l’arbitre m’a dit qu’il n’y avait pas faute. C’est quand même incroyable ! »

Avec désormais 8 matchs de suite sans victoire toutes compétitions confondues, l’OL se plonge encore un petit peu plus dans la crise, et va également devoir faire avec la frustration liée à l’arbitrage ce soir.