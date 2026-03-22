Plombé par l’arbitrage, l’OL chute contre Monaco, les notes des Gones

Ce dimanche après-midi, l’OL s’est une nouvelle fois fait refroidir dans son Groupama Stadium. Cette fois-ci par une AS Monaco à réaction (2-1). Malgré le retour des blessés, les Gones n’y arrivent plus… Les notes des Lyonnais.

Note du match : 13/20

Huitième match sans victoire et nouvelle défaite de l’OL, qui relance l’AS Monaco dans la course au podium. Après un premier acte maîtrisé et un avantage logique au score, Lyon a dévissé à l’heure de jeu puis sur un fait de jeu (penalty) polémique. Le constat est sans appel : les Gones sont en crise et vont devoir batailler pour l’Europe.

Les notes des Gones :

Greif (6) : le Slovaque a sorti le duel qu’il fallait devant Maghnes Akliouche (15ème) et sur la frappe d’Ansu Fati (76ème). En fin de partie, il a empêché à plusieurs reprises le but du KO. Il ne peut rien sur le but et le penalty.

Hateboer (5) : sans faire de bruits ni faire de grandes prestations, le Néerlandais monte quand même en régime. Sa connexion avec Endrick s’améliore à l’image de sa remise intelligente de la tête sur le but de Sulc. Remplacé par Kango (85ème).

Mata (4) : très mal positionné sur l’égalisation de l’AS Monaco et éliminé trop facilement sur son retour, l’Angolais se rend encore coupable sur un but concédé par l’OL.

Niakhaté (5) : collé aux basques et accroché à un Folarin Balogun en forme, le Sénégalais a répondu avec personnalité après son exclusion européenne. Coupable quand même de quelques erreurs de relances inhabituelles de sa part.

Tagliafico (2) : on attendait une réponse de l’Argentin, très en dessous depuis plusieurs matchs, elle a longtemps été la bonne… Jusqu’à sa nouvelle semelle et son 3ème carton rouge de la saison dans les dernières minutes. Un rouge mérité pour un Champion du Monde, qui est en abandon de poste actuellement.

Mangala (5,5) : en poisson nettoyeur de l’entrejeu, le Belge a fait oublier l’absence pour suspension de Tyler Morton pour une mi-temps. Très propre et surtout tourné vers l’avant même s’il a logiquement baissé de pied en deuxième période. Remplacé par Tessmann (85ème).

Tolisso (4,5) : le capitaine s’est beaucoup battu dans le cœur du jeu mais il a provoqué le penalty du 2-1 en tapant dans les talons de Maghnes Akliouche et il n’a pas forcément fait le bon choix sur la balle du 2-0 pour Lyon avec sa frappe sur le poteau plutôt que de servir un Endrick démarqué. Des détails qui pèsent lourds.

Merah (6) : positionné un peu plus haut que le tandem Tolisso – Mangala, le jeune Lyonnais a pu faire parler sa créativité et son jeu vers l’avant. Très bon en première période, il s’est un peu effacé lors du second acte. Remplacé par Nartey (68ème), qui a multiplié les approximations.

Endrick (5) : le Brésilien a certes délivré une passe décisive et défendu davantage que sur les matchs précédents mais il s’est encore bien compliqué la vie et a manqué quelques balles importantes de but.

Sulc (7) : jeu de déviation intelligent, premier repli défensif précieux et surtout efficacité clinique… Ce joueur avait tant manqué à l’OL ces dernières semaines. On va le dire et le redire mais il s’agit clairement du « game changer » de cette saison.

A.Moreira (6,5) : dans son style de chien fou à faire l’essuie-glace dans le couloir gauche, le petit Portugais est un poison pour les défenses de Ligue 1 et les montées des latéraux adverses. Son sauvetage à la demi-heure de jeu sur un centre de Balogun vaut un but. Le jeu rhodanien et les prestations de Nicolas Tagliafico ne sont pas les mêmes avec ou sans lui. Sorti complètement cuit, remplacé par M.Fofana (85ème).

Note bonus :

Letexier (2) : encore un match mal arbitré et mal géré cette saison face à l’OL et il peut peser très lourd à la fin du championnat. Comment n’a-t-il pas pu être appelé sur la faute contre Endrick qui amène le penalty du 2-1 pour Monaco ? Une décision incompréhensible qui a valu un carton rouge à Jorge Maciel. Il a également exclu Nicolas Tagliafico et Sebastian Pocognoli, incapable de tenir son match.