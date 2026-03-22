LOSC : Genesio prend l’OM pour déglinguer ses détracteurs

Ce dimanche, le LOSC a signé une victoire importante sur la pelouse de l’OM (1‑2) en Ligue 1, mais ce ne sont pas seulement les trois points qui ont retenu l’attention : après le succès, l’entraîneur lillois Bruno Genesio en a profité pour envoyer plusieurs messages forts à ses détracteurs.

Un succès… et une réponse aux critiques

Après la rencontre, Genesio a d’abord tenu à rappeler le bon bilan de son équipe ces dernières semaines, malgré les critiques :

« On peut être fier de ce qu’on a fait sur les deux derniers matchs et pas seulement. On est sur 4 victoires et 3 nuls, on a eu deux déplacements très durs à Rennes et ici, on a pris 6 points… donc ça prouve que la stratégie choisie au match retour à Villa n’était pas si mauvaise, contrairement à ce que disaient plein de grands connaisseurs du football. Ils se reconnaîtront. » Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant J'en profite

Sa sortie n’était pas anodine : ces derniers jours, plusieurs observateurs et médias avaient pointé du doigt ses choix tactiques, notamment après l’élimination du LOSC en Ligue Europa contre Aston Villa.

Un ton vif contre la presse et les critiques

Pour rappel, lors de sa conférence de presse précédant le match face à Marseille, Genesio avait déjà exprimé son agacement face aux critiques répétées concernant sa tactique ou la gestion de l’effectif, particulièrement après la défaite européenne :

« J’ai lu et entendu beaucoup de choses après le match d’Aston Villa qui ne m’ont pas forcément plu… Contrairement à ce que j’ai pu lire avec pas mal de sous‑entendus, nous n’avons pas galvaudé le match à Aston Villa. »

Face à ces attaques, il a voulu rester ferme :

« Mais regardez le nombre de blessés en attaque ! Regardez l’effectif qu’on a !… À partir du moment où j’ai décidé de faire quelques rotations pour protéger la santé de mes joueurs… »

Et il n’a pas caché qu’il en avait assez de certaines critiques trop récurrentes :

« J’ai été assez irrité de lire ça et pour terminer, profitez‑en, car quand j’aurai quitté le championnat de France, il faudra trouver un autre souffre‑douleur que moi. Ça vous laisse un peu de temps pour décider sur qui vous jetterez votre dévolu. »

Il a même rappelé ses années d’expérience en Ligue 1, soulignant qu’il n’avait plus rien à prouver sur ses compétences de coach :

« Ça fait 10 ans que j’entraîne. J’ai pratiquement 300 matchs de Ligue 1… Je pense que c’est pas mal… mais j’en ai un peu assez que mon travail et mes performances… soient réduits au fait que j’ai une bonne entente avec mes joueurs. »

Un message envoyé au championnat

Entre les lignes de ses déclarations, un message est clair : Genesio veut que l’on juge son travail sur les résultats et non sur des critiques superficielles ou répétitives. Après la victoire à Marseille, c’est précisément ce qu’il a cherché à rappeler en mettant en avant la série de résultats positifs de son équipe.

Dans un championnat où chaque détail est analysé, cette prise de position franche de l’entraîneur lillois pourrait bien relancer le débat autour de son rôle et de sa manière de conduire le LOSC vers ses objectifs.