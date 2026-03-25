La commission de discipline s’est prononcé sur les événements survenus le week-end dernier en Ligue 1 et en Ligue 2. Voici ses décisions.

Réunie ce soir, comme tous les mercredis, la commission de discipline a planché sur plusieurs dossiers majeurs. Avec, en premier lieu, l’expulsion de Nicolas Tagliafico dimanche contre Monaco (1-2). Le latéral gauche de l’OL a écopé de trois matches. Averti contre le LOSC (1-2) alors qu’il venait d’être blessé puis agressé, Mason Greenwood n’a pas vu son avertissement annulé. Il sera suspendu contre Monaco lors du prochain match. Idem pour le Rennais Anthony Rouault. Voici l’ensemble des sanctions.

EXCLUSIONS – LIGUE 1 MCDONALD’S

Trois matchs de suspension ferme : Nicolas TAGLIAFICO (Olympique Lyonnais)

Deux matchs de suspension ferme : Youssuf NDAYISHIMIYE (OGC Nice)

Un match de suspension ferme : Donovan LEON (AJ Auxerre), Rudy MATONDO (Paris FC)

27ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique Lyonnais – AS Monaco du dimanche 22 mars 2026.

Exclusion de Jorge MACIEL, entraîneur adjoint de l’Olympique Lyonnais.

Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

27ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique Lyonnais – AS Monaco du dimanche 22 mars 2026.

Exclusion de Sébastien POCOGNOLI, entraîneur de l’AS Monaco.

Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 31 mars 2026.

Mason GREENWOOD (Olympique de Marseille)

Santiago HIDALGO (Toulouse FC)

Anthony ROUAULT (Stade Rennais FC)

Alpha TOURÉ (FC Metz)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension ferme : Christopher JULLIEN (Montpellier Hérault SC), Aristide ZOSSOU (USL Dunkerque)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Ibrahim FOFANA (Amiens SC)

28ème journée de Ligue 2 BKT : Amiens SC – Le Mans FC du vendredi 20 mars 2026.

Exclusion de Christophe CARPENTIER, médecin de l’Amiens SC.

Un match de suspension ferme et deux matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

28ème journée de Ligue 2 BKT : ESTAC Troyes – USL Dunkerque du samedi 21 mars 2026.

Exclusion de Lucas DELAGE, analyste vidéo de l’USL Dunkerque.

Deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

28ème journée de Ligue 2 BKT : Clermont Foot 63 – Red Star FC du vendredi 20 mars 2026.

Exclusion de Grégory POIRIER, entraîneur du Red Star FC.

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

28ème journée de Ligue 2 BKT : ESTAC Troyes – USL Dunkerque du samedi 21 mars 2026.

Exclusion de Benjamin RYTLEWSKI, entraîneur adjoint de l’USL Dunkerque.

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 31 mars 2026.

Kylian KAÏBOUE (Amiens SC), Anthony RONCAGLIA (SC Bastia), Titouan THOMAS (Stade Lavallois MFC), Matthéo XANTIPPE (Grenoble Foot 38)

POLICE DES TERRAINS – LIGUE 2 BKT

27ème journée de Ligue 2 BKT : Grenoble Foot 38 – AS Saint-Étienne du samedi 14 mars 2026.

Comportement des supporters du Grenoble Foot 38 : usage d’engins pyrotechniques.

Fermeture d’un match ferme de la tribune Ouest du Stade des Alpes.

Cette sanction s’applique immédiatement.