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FRANCE

OL Mercato : Tagliafico et un gros pari lyonnais poussés vers la sortie !

Par Bastien Aubert - 27 Mar 2026, 09:30
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Nicolas Tagliafico (OL)
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

À l’OL, Nicolas Tagliafico et Rachid Ghezzal pourrait boucler leurs valises au mercato estival. 

Arrivé avec un statut solide, Nicolas Tagliafico voit son avenir à l’OL s’assombrir. Sous contrat jusqu’en 2027, l’international argentin n’est pas menacé à court terme sur le papier. Mais en coulisses, la tendance serait différente. Sa valeur marchande, estimée entre 3 et 5 millions d’euros, et la volonté du club de renouveler son couloir gauche ouvrent clairement la porte à un départ dès cet été, comme le laisse entendre Morning Foot.

Sa suspension actuelle tombe d’ailleurs au pire moment. En plein sprint final, alors que chaque performance est scrutée, son absence pourrait peser lourd dans la balance. Car la vraie question est désormais posée en interne : Tagliafico peut-il encore être un titulaire indiscutable à Lyon ?

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Ghezzal vers une sortie inévitable


De son côté, Rachid Ghezzal semble déjà avoir un pied hors de l’OL. L’ailier de 33 ans, revenu à Lyon en septembre dernier, n’a jamais réussi à s’imposer durablement. Sous les ordres de Paulo Fonseca, son temps de jeu est resté limité… et son impact quasi inexistant. Résultat : il ne fait plus partie des plans du staff. Son avenir devrait donc s’écrire ailleurs.

Le Golfe pousse, la Turquie attire

D’après Africafoot, plusieurs offres sont déjà arrivées, notamment du Qatar et d’Arabie saoudite. Le club d’Al Wakrah SC se montre particulièrement intéressé. Mais Ghezzal garde une préférence claire : un retour en Turquie. C’est là qu’il a connu les meilleurs moments de sa carrière, notamment sous les couleurs de Beşiktaş. Un choix sportif avant tout, pour tenter de se relancer dans un environnement qu’il maîtrise parfaitement.

Un été charnière pour l’OL

Ces deux dossiers illustrent parfaitement la dynamique actuelle à l’OL. Le club veut se réinventer, renouveler certains postes clés et tourner certaines pages. Entre incertitudes et décisions fortes à venir, le mercato estival pourrait marquer un véritable tournant dans le projet lyonnais. Et Tagliafico comme Ghezzal pourraient bien être les premiers symboles de cette nouvelle ère.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

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