Après avoir dit plusieurs fois tout le mal qu’il pensait d’Endrick, Pierre Ménès s’en prend désormais à un coéquipier du Brésilien à l’OL.

Pierre Ménès n’a jamais sa langue dans sa poche. Et cette semaine, après avoir lâché du lest sur Endrick, qui QI football absent selon ses dires, c’est Nicolás Tagliafico qui en a fait les frais. Sur X, l’ancien consultant de Canal+ a lâché : « Tagliafico est un bon joueur mais son comportement est celui d’une pourriture. » Des mots forts pour désigner le latéral gauche argentin de l’OL.

Une expulsion qui fait débat

Le contexte alimente la critique. Dimanche, Tagliafico a été expulsé en toute fin de match contre l’AS Monaco (1-2), mettant son équipe en difficulté. Réputé pour son jeu parfois viril et son vice sur le terrain, l’Argentin de l’OL n’a pas échappé au jugement sans filtre de Ménès.

Après Endrick, une nouvelle cible

Ce n’est pas la première fois que Ménès secoue l’OL cette saison. Il avait récemment critiqué à plusieurs reprises Endrick, le jeune prodige brésilien, pour ses performances et son comportement. Cette fois, c’est un coéquipier du Brésilien à Lyon qui est dans son viseur. Avec ce type de sorties, Ménès continue de faire réagir et d’alimenter les débats autour de l’OL, qui traverse une période compliquée entre résultats et comportements disciplinaires. Le débat sur Tagliafico est lancé, et nul doute qu’il va continuer à faire parler dans les prochaines heures.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)