À LA UNE DU 28 MAR 2026
[12:49]PSG : on sait quand la prolongation de Luis Enrique va être officialisée !
[12:20]OM : nouvelle désillusion pour les supporters, la vente du club prend un coup fatal
[12:00]Équipe de France : Deschamps va tout changer face à la Colombie et a trouvé la perle rare pour le Mondial
[11:30]Revue de presse : Sangaré explose au RC Lens, l’avenir de Wahi s’assombrit à l’OGC Nice, coup dur pour le LOSC
[11:04]Stade Rennais : Deschamps a ruiné les espoirs d’un chouchou de Franck Haise
[10:42]FC Nantes : nouvelle étape décisive dans le dossier Emiliano Sala
[10:23]RC Lens : un ancien de l’OM vole au secours des Sang et Or et fracasse le PSG
[10:01]OL : grosse révolution à Lyon, Endrick (Real Madrid) en première ligne
[09:40]Revue de presse espagnole : un départ acté au Real Madrid, Raphinha a fixé sa date de retour au FC Barcelone
[09:20]RC Lens Mercato : discussions lancées pour un crack, sa réponse est déjà connue
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : grosse révolution à Lyon, Endrick (Real Madrid) en première ligne

Par William Tertrin - 28 Mar 2026, 10:01
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Avec plusieurs départs significatifs et un été mouvementé, l’OL a su se refaire au point de connaître une petite révolution concernant les valeurs de ses joueurs. Et Endrick mène évidemment la danse.

Dans une saison au-delà des attentes après un été mouvementé, l’OL connaît actuellement une véritable révolution sportive et financière. La valeur marchande de l’effectif lyonnais est en train d’exploser, reflétant une dynamique positive sur et en dehors du terrain — avec un nom au-dessus du lot qui attire toutes les attentions : Endrick.

Une explosion de valeur marchande à l’OL

En effet, la valeur de l’effectif lyonnais a fortement augmenté ces dernières semaines, et ce malgré les récentes éliminations en Ligue Europa et Coupe de France. Cette progression est liée à plusieurs facteurs, dont les performances individuelles de certains joueurs mais surtout l’impact médiatique et sportif de recrues récentes.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Cette augmentation fait de l’OL un club attractif, capable de rivaliser avec des effectifs plus riches de Ligue 1, et positionne Lyon comme une place montante sur le marché des transferts.

Endrick au cœur de la transformation

Au centre de cette révolution se trouve Endrick, l’attaquant brésilien prêté par le Real Madrid à l’OL. Le jeune avant-centre, considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, a déjà marqué les esprits à Lyon, aussi bien positivement que négativement. Auteur de 6 buts et 5 passes décisives depuis son arrivée, il cristallise tout de même certaines critiques. Pour autant, il est logiquement la plus grosse valeur marchande lyonnaise, avec une estimation à 35 millions d’euros selon Transfermarkt.

Des chiffres qui ne cessent de grimper et qui concernent également d’autres joueurs : Malick Fofana (30 M€), Tyler Morton (25 M€), Pavel Sulc (20 M€), Moussa Niakhaté (18 M€), ou encore Noah Nartey (15 M€). La performance de l’OL se traduit aussi dans la valorisation de jeunes joueurs à 10 millions ou plus, comme Khalis Merah, Rémi Himbert, voire la recrue Afonso Moreira.

Toujours dans la bataille pour terminer sur le podium, l’OL a réussi plusieurs prouesses alors que les portes de l’enfer semblaient s’ouvrir l’été dernier, avant de se refermer pour laisser place à une saison plus que satisfaisante, mais légèrement ternie avec les éliminations en Coupe.

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot