OL : grosse révolution à Lyon, Endrick (Real Madrid) en première ligne

Avec plusieurs départs significatifs et un été mouvementé, l’OL a su se refaire au point de connaître une petite révolution concernant les valeurs de ses joueurs. Et Endrick mène évidemment la danse.

Dans une saison au-delà des attentes après un été mouvementé, l’OL connaît actuellement une véritable révolution sportive et financière. La valeur marchande de l’effectif lyonnais est en train d’exploser, reflétant une dynamique positive sur et en dehors du terrain — avec un nom au-dessus du lot qui attire toutes les attentions : Endrick.

Une explosion de valeur marchande à l’OL

En effet, la valeur de l’effectif lyonnais a fortement augmenté ces dernières semaines, et ce malgré les récentes éliminations en Ligue Europa et Coupe de France. Cette progression est liée à plusieurs facteurs, dont les performances individuelles de certains joueurs mais surtout l’impact médiatique et sportif de recrues récentes.

Cette augmentation fait de l’OL un club attractif, capable de rivaliser avec des effectifs plus riches de Ligue 1, et positionne Lyon comme une place montante sur le marché des transferts.

Endrick au cœur de la transformation

Au centre de cette révolution se trouve Endrick, l’attaquant brésilien prêté par le Real Madrid à l’OL. Le jeune avant-centre, considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, a déjà marqué les esprits à Lyon, aussi bien positivement que négativement. Auteur de 6 buts et 5 passes décisives depuis son arrivée, il cristallise tout de même certaines critiques. Pour autant, il est logiquement la plus grosse valeur marchande lyonnaise, avec une estimation à 35 millions d’euros selon Transfermarkt.

Des chiffres qui ne cessent de grimper et qui concernent également d’autres joueurs : Malick Fofana (30 M€), Tyler Morton (25 M€), Pavel Sulc (20 M€), Moussa Niakhaté (18 M€), ou encore Noah Nartey (15 M€). La performance de l’OL se traduit aussi dans la valorisation de jeunes joueurs à 10 millions ou plus, comme Khalis Merah, Rémi Himbert, voire la recrue Afonso Moreira.

Toujours dans la bataille pour terminer sur le podium, l’OL a réussi plusieurs prouesses alors que les portes de l’enfer semblaient s’ouvrir l’été dernier, avant de se refermer pour laisser place à une saison plus que satisfaisante, mais légèrement ternie avec les éliminations en Coupe.