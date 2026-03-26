Prêté par le Real Madrid, Endrick (19 ans) assure qu’il reste concentré sur l’OL et que son retour en Espagne n’est pas une priorité. La pépite brésilienne veut d’abord briller sur le terrain.

Endrick continue de faire parler, mais cette fois pour ses choix plutôt que pour ses buts. Prêté sans option d’achat par le Real Madrid, le gaucher de 19 ans a marqué 6 buts et délivré 5 passes décisives depuis son arrivée à Lyon. Pourtant, loin de penser à un retour immédiat dans la capitale espagnole, la pépite brésilienne veut d’abord se concentrer sur ses performances avec l’OL. « Nous n’avons pas encore discuté (avec Alvaro Arbeloa, ndlr). Je suis concentré sur Lyon », a-t-il confié avant de retrouver l’équipe de France pour un match amical de prestige.

Un futur flou mais focalisé

Endrick ne ferme aucune porte mais il insiste sur l’instant présent : « Je me vois comme quelqu’un qui a beaucoup à développer, mais qui apprend davantage chaque semaine, et avec un peu plus d’expérience qu’à mon arrivée, bien sûr. » Relancée sur son avenir, la pépite ne veut rien précipiter : « Je suis pleinement concentré sur Lyon, sur nos rivaux. Les Madrilènes, je leur souhaite évidemment le meilleur, surtout en Ligue des champions. » Et de conclure avec pragmatisme : « Mon avenir, c’est la semaine prochaine. Le prochain adversaire. C’est essentiel pour ma préparation de toujours me concentrer sur ce que je peux améliorer pour l’entraînement et le match du lendemain. »

Une vitrine internationale à saisir

Avec 14 sélections et 3 buts pour le Brésil, Endrick aura également l’occasion de se montrer en équipe nationale face aux choix de Didier Deschamps. « Je dois gagner une place dans l’équipe. Cet appel est une opportunité, mais pas une garantie », rappelle-t-il avec lucidité. L’OL peut se rassurer : pour l’instant, Endrick est pleinement tourné vers ses coéquipiers et la course à la Ligue des Champions. Et sur ce plan, il ne semble pas prêt à penser à autre chose.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)