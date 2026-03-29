ASSE Mercato : après Koffi, un autre gardien qui cartonne ciblé pour remplacer Larsonneur

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En plus du nom d’Hervé Koffi, qui est en vogue ces derniers jours à l’ASSE, un autre gardien vient d’être associé au club stéphanois pour remplacer Gautier Larsonneur.

Alors que la montée en Ligue 1 se rapproche de plus en plus, l’ASSE prépare déjà un mercato décisif. Et un dossier sensible s’invite au cœur des réflexions stéphanoises : le poste de gardien. Malgré l’importance de Gautier Larsonneur dans la saison actuelle, la direction envisage un véritable tournant… avec un nom qui monte en puissance : Mathys Niflore.

Un changement de cap assumé dans les cages

À l’ASSE, le débat n’est plus tabou. Faut-il conserver Larsonneur comme numéro un en Ligue 1 ou injecter du sang neuf pour franchir un cap ? En interne, la tendance penche clairement vers la seconde option. L’objectif est limpide : éviter de subir l’écart de niveau entre Ligue 2 et Ligue 1.

Dans cette logique, les Verts explorent plusieurs profils, dont celui de Hervé Koffi, prêté au RC Lens par Angers SCO… mais celui de Mathys Niflore revient avec insistance. Une information soufflée par le site Jeunesfooteux, à prendre tout de même avec des pincettes, mais surtout un nom suggéré sur notre site le 12 mars dernier.

Niflore, le “coup Risser” version ASSE ?

La source précise que l’ASSE veut se tourner vers le modèle du RC Lens avec Robin Risser. Le club nordiste n’avait pas hésité à lancer un jeune gardien issu de Ligue 2 sans expérience en Ligue 1… avec succès. Une stratégie qui inspirerait fortement les décideurs stéphanois aujourd’hui.

Et Mathys Niflore coche toutes les cases du profil recherché :

19 ans, énorme potentiel

1m92, présence physique moderne

jeu au pied propre et adapté au haut niveau

progression rapide en Ligue 2

Prêté par Toulouse à Dunkerque, il s’est imposé (24 matchs de Ligue 2) malgré des débuts délicats et attire désormais l’attention de clubs de Ligue 1.

Un profil moderne qui séduit l’ASSE

Formé au Toulouse FC, Niflore est considéré comme l’un des gardiens les plus prometteurs de sa génération. International chez les jeunes, il incarne parfaitement le gardien moderne recherché aujourd’hui : capable de relancer proprement, de jouer haut et d’accompagner la construction du jeu.

Un détail important dans le dossier : le joueur ne semble pas emballé par un retour à Toulouse dans un rôle de doublure. Une opportunité que l’ASSE pourrait exploiter pour lui offrir du temps de jeu… et un statut de numéro un.

Un jeu de chaises musicales avec Toulouse

Tout dépendra aussi du Toulouse FC. Le club pourrait conserver Niflore si Guillaume Restes venait à quitter le club. Dans ce cas, le jeune gardien pourrait être promu titulaire.

Mais si aucune garantie ne lui est donnée, l’ASSE pourrait passer à l’offensive. Les Verts seraient prêts à reproduire un pari fort : miser sur le potentiel plutôt que sur l’expérience.

Larsonneur vers un rôle de numéro 2 ?

Ce scénario marquerait un tournant majeur. Gautier Larsonneur, leader du vestiaire et artisan de la remontée, pourrait être relégué dans un rôle de doublure.

Un choix fort, mais cohérent avec la nouvelle stratégie du club, et ce même si Larsonneur demeure toujours sous contrat jusqu’en 2028 dans le Forez.

L’ASSE prépare déjà son avenir

Avec Mathys Niflore, l’ASSE ne cherche pas seulement un gardien… mais un projet. Un pari risqué ? Peut-être. Mais dans un mercato où chaque choix comptera pour survivre en Ligue 1, Saint-Étienne semble prêt à prendre ses responsabilités.