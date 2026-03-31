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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Si le PSG rêve toujours de Lamine Yamal en secret, Luis Enrique n’a pas fait une croix sur un autre ailier de grand talent en Europe.

Le PSG prépare déjà son mercato estival et les décisions prises par Luis Enrique commencent à se dessiner clairement. Alors que les rumeurs enflent autour de plusieurs profils offensifs, le coach espagnol a tranché : Marcus Rashford, malgré son talent reconnu à Manchester United et au FC Barcelone, n’entre pas dans ses plans. « Luis Enrique n’en veut pas. Fin de la discussion », tranche PSG Inside Actus, mettant un terme définitif aux spéculations sur un éventuel transfert de l’attaquant anglais à Paris.

Diomandé plait à Luis Enrique

En parallèle, le PSG continuerait de suivre Lamine Yamal. Le jeune prodige espagnol, déjà courtisé par plusieurs clubs européens, reste au centre de la stratégie offensive. Parallèlement, le dossier Yan Diomandé reste sensible. Paris et Chelsea se disputent le jeune joueur, mais aucun accord n’a encore été trouvé. Le PSG maintient son intérêt, et Diomandé prend le temps de réfléchir à son avenir. Cette situation illustre la complexité du marché des jeunes talents : chaque club doit anticiper, négocier et sécuriser ses options avant la concurrence.

#PSG et Chelsea s’opposent sur le dossier #Diomandé⚔️

Contrairement à certaines rumeurs, aucun accord n’a été conclu avec Chelsea ❌

Paris, déjà positionné depuis le mercato hivernal, maintient son intérêt 👀

Enrique valide le profil 🧠

Diomandé, prend le temps de la réflexion ⏳ https://t.co/K9L5Jz0ZPn pic.twitter.com/cjWa2xk3LL — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) March 28, 2026

Une stratégie claire pour le mercato

En écartant Rashford et en validant un plan B pour Yamal, Luis Enrique envoie un message clair aux dirigeants du PSG et aux agents : les choix seront guidés par la cohérence sportive et l’intégration des joueurs dans le projet, pas uniquement par la notoriété ou les coups médiatiques. En plus de l’intérêt pour Guéla Doué et Valentin Barco du côté du RC Strasbourg, le mercato du PSG risque d’être animé et cliquant cet été.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League