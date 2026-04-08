OM : une piste de Benatia bientôt recrutée par le futur vainqueur de la Ligue des champions ?

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors que le mercato estival approche, l’Olympique de Marseille pourrait voir l’une de ses pistes prioritaires lui filer sous le nez. Et pas par n’importe qui. Selon plusieurs tendances, le futur vainqueur de la Ligue des champions — désigné par certaines intelligences artificielles — pourrait bien rafler la mise.

Le Bayern, favori selon l’IA

Après sa victoire marquante au Santiago Bernabéu face au Real Madrid (2-1), le Bayern Munich frappe fort. Une performance qui, couplée aux projections de plusieurs modèles d’intelligence artificielle, place désormais le club bavarois comme grand favori à la victoire finale en Ligue des champions.

Une prédiction qui va à l’encontre des données classiques, où des clubs comme Arsenal FC restent très bien positionnés. Le duel entre statistiques et IA ne fait que renforcer l’incertitude autour de cette fin de compétition.

Saibari, la pépite qui affole l’Europe

Dans l’ombre de ces projections, un nom revient avec insistance : Ismaël Saibari. Le milieu offensif du PSV Eindhovenréalise une saison impressionnante.

Dernier exemple en date : un match spectaculaire face au FC Utrecht remporté 4-3, durant lequel il s’est illustré avec un doublé et une passe décisive. Au total, le Marocain affiche 14 buts et 8 passes décisives, confirmant son statut de joueur clé en Eredivisie.

🔴 𝗟𝗘 𝗕𝗔𝗬𝗘𝗥𝗡 𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗛 𝗔 𝗖𝗢𝗖𝗛𝗘́ 𝗟𝗘 𝗡𝗢𝗠 𝗗'𝗜𝗦𝗠𝗔𝗘𝗟 𝗦𝗔𝗜𝗕𝗔𝗥𝗜 𝗘𝗡 𝗩𝗨𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝗧𝗢 𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 ! 🇲🇦❤️🤍



Il est ouvert à l'idée de quitter le PSV pour rejoindre un grand club.



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Une cible déjà cochée par Benatia

Ce qui rend ce dossier encore plus intéressant, c’est que Saibari figurait déjà dans les petits papiers de Mehdi Benatia l’été dernier. Le directeur sportif marseillais voyait en lui un profil idéal pour renforcer l’entrejeu offensif de l’OM.

Mais aujourd’hui, la donne a changé. La montée en puissance du joueur attire désormais les plus grands clubs européens.

Un transfert qui pourrait échapper à l’OM

Valorisé à environ 32 millions d’euros, Saibari semble prêt à franchir un cap. Et parmi les clubs intéressés, le Bayern Munich apparaît comme une destination crédible.

Si le club allemand confirme son statut de favori en Ligue des champions, il pourrait rapidement accélérer sur ce dossier et devancer la concurrence… dont Marseille.

Un nouveau revers à craindre pour Marseille ?

Pour l’OM, le scénario est clair : voir une cible prioritaire rejoindre un cador européen au sommet de son projet sportif.

Dans un mercato où la concurrence est féroce, Marseille devra se montrer convaincant pour éviter de revivre ce type de frustration.

Car une chose est sûre : avec ses performances actuelles, Ismaël Saibari ne devrait pas rester longtemps au PSV.