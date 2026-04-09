En vue du prochain mercato estival, le FC Barcelone s’avance sur une piste creusée par l’OM en défense centrale.

Face à ses difficultés défensives cette saison, le FC Barcelone cherche à se renforcer dans l’axe. Sa priorité reste Alessandro Bastoni, défenseur de l’Inter Milan, mais le prix demandé par l’Inter – bien au-delà des 45 millions d’euros envisagés par le Barça – pousse le club catalan à envisager des solutions alternatives.

Lucumi, une option séduisante

Selon Il Resto del Carlino, Jhon Lucumi (27 ans) est désormais étudié comme une piste plus abordable. Sous contrat pour seulement un an avec Bologne FC et suivi par des clubs anglais et turcs, le Colombien représente un choix stratégique : un défenseur expérimenté à moindre coût, capable de renforcer l’axe central. Deux émissaires du Barça l’avaient déjà observé en avril 2025 et des contacts informels ont été échangés avec ses représentants.

Une occasion manquée pour l’OM

L’OM s’était intéressé à Lucumi en janvier, mais l’opération n’avait pas abouti. Le timing semble désormais favorable pour le FC Barcelone, qui pourrait devancer le club phocéen et concrétiser le transfert lors du mercato estival. Si Lucumi venait à signer au Barça, ce serait un coup stratégique pour les Catalans et une déception pour Marseille, qui voyait en lui un renfort idéal pour solidifier sa défense centrale cette saison.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)