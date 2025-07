Véronique Rabiot s’exprime sur l’échec du transfert de son fils à Manchester United

Entre principes intransigeants et mercato XXL, le dossier Adrien Rabiot fait encore couler beaucoup d’encre. Sa mère et agente, Véronique Rabiot, lève le voile sur les coulisses d’un transfert avorté qui aurait pu tout bouleverser.

Un accord manqué avec Manchester United sous fond de principes

En 2022, l’avenir de Rabiot semblait à un tournant. Désireux de quitter la Juventus Turin, le milieu français était tout proche de rejoindre Manchester United. Mais la négociation échoue sur une question de salaire, conditionné à une qualification du club anglais en Ligue des champions. Pour Véronique Rabiot, impossible de céder sur la question de la sécurité contractuelle. Le transfert capote alors que toutes les planètes semblaient alignées.

De Paris à Turin, Adrien Rabiot taille sa place parmi les grands

Formé au Paris Saint-Germain, forgé en Serie A, Adrien Rabiot affiche déjà 487 matchs professionnels, 57 buts et 38 passes décisives. Sélectionné 53 fois en équipe de France, il s’est imposé comme un cadre aussi bien chez les champions de France qu’à la Juventus, où il a franchi un cap entre 2019 et 2024. À 1,91 mètre, son impact physique et technique ne laisse aucun coach indifférent.

L’OM, un nouveau projet à relever… et un rebond inattendu

Depuis l’été 2024, Rabiot a choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille, libre de tout contrat après son aventure turinoise. Il s’engage jusqu’en 2026, prêt à écrire un nouveau chapitre dans un club en quête de leadership. Si sa valeur était estimée à 40 millions d’euros il y a tout juste un an, elle se situe aujourd’hui autour de 25 millions d’euros, symbole d’un marché en mutation et d’un joueur très convoité.

Un caractère à part, des choix qui font parler

Chaque étape de sa carrière de Rabiot provoque réactions et débats. Milieu parfois polarisant, il s’impose toujours sans jamais chercher à plaire à tout prix. À l’OM, son influence dans le vestiaire comme sur la pelouse promet d’être scrutée. Sur et en dehors du terrain, ses convictions et sa personnalité nourrissent un feuilleton dont Marseille devient désormais le théâtre central.

Quel avenir pour Adrien Rabiot : entre Vélodrome et ambitions européennes

Libéré de l’ombre du mercato anglais, Rabiot s’épanouit aujourd’hui à Marseille, mais l’intérêt du Milan AC pourrait bien relancer le suspense. Reste à savoir si l’international français misera sur la stabilité olympienne ou sur un nouveau challenge européen. La saison à venir s’annonce décisive pour cet incontournable du football tricolore, capable de rebattre toutes les cartes à chaque mercato.